Za mieszkanie Kuchcińskiego wciąż płaci Sejm

Marek Kuchciński, choć już od 8 sierpnia nie pełni funkcji marszałka Sejmu, to wciąż zajmuje mieszkanie w willi przy ul. Bacciarellego w Warszawie. Za lokatora płaci Kancelaria Sejmu, a więc "pan płaci, pani płaci, my płacimy".

Minął już ponad miesiąc od utraty stanowiska, które uprawniało Marka Kuchcińskiego jako marszałka Sejmu do zajmowania mieszkania w willi w centrum Warszawy. Jak napisała "Rzeczpospolita", mimo czterech tygodni na wyprowadzkę polityk PiS nie spieszy się z opuszczeniem luksusowego 100-metrowego lokum w prezydenckim pałacyku. Przypomnijmy, że koszt wynajmu opłacany przez Kancelarię Sejmu to 4,1 tys. zł miesięcznie.

Mieszkanie w pałacyku prezydenckim wynajęto dla marszałka mimo apartamentu w hotelu sejmowym, który Marek Kuchciński miał do dyspozycji (wystarczał on m.in. Ewa Kopacz).

Jak się okazuje, może w nim mieszkać kolejne miesiące. Zgodnie z umową najmu lokator powinien zwolnić mieszkanie w terminie do dwóch miesięcy od zaprzestania wykonywania sprawowanej przez niego funkcji. I to nie koniec. W "uzasadnionych wypadkach" można wydłużyć czas najmu o kolejne 4 miesiące, co razem daje pół roku zajmowania mieszkania przysługującego ze względu na funkcję, której się już nie pełni.

Marszałkowie z PO nie korzystali z "takich udogodnień" Z rządowych willi nie korzystał ani Bronisława Komorowski, który wraz z rodziną mieszkał wówczas na Powiślu ani Ewa Kopacz, której wystarczał hotel sejmowy. Najwyraźniej on nie wystarcza byłemu już marszałkowi, bo otrzymał do dyspozycji taki sam apartament.

