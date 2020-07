ZPL: możliwa największa recesja gospodarcza od lat 30.

fot. Shutterstock / Shutterstock

Branża leasingowa przechodzi kryzys. Dynamika rynku w pierwszym półroczu wyniosła -24 proc r/r. Koronawirus zmienił oblicze świata i gospodarki. Może czekać nas największa od lat 30. globalna recesja, czytamy w komunikacie prasowym ZPL.

- Pandemia COVID-19 może doprowadzić do największej recesji gospodarczej od lat 30. Ta sytuacja jest destruktywna dla globalnej gospodarki. Według czerwcowej projekcji Międzynarodowego Funduszu Walutowego globalna dynamika PKB w 2020 roku ma wynieść -5,9%. To znaczące odchylenie w porównaniu z odczytem za 2019 r. na poziomie +2,9% czy -0,1% za 2009 r. - mówił Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku Związku Polskiego Leasingu.

Będzie lepiej niż po 2009 roku

- Pandemia COVID-19 oraz związane z nią zamknięcie gospodarki przełożą się na bardzo istotne wyhamowanie tempa rozwoju rynku w 2020 roku. Branża leasingowa spodziewa się utrzymania ujemnej dynamiki rynku w drugiej połowie roku. Aktualnie prognozowana dynamika rynku jest wyższa, niż wskazywały wyniki uzyskane za pierwsze cztery miesiące 2020 r. (...) Prognoza rynku leasingu na 2020 (-19,3%) jest ostatecznie powyżej rekordowych spadków odnotowanych w 2009 roku (wówczas dynamika wyniosła -30,2%) - czytamy w komunikacie prasowym ZPL przesłanym do redakcji Bankier.pl.

Firmy leasingowe w trzecim kwartale przewidują spadek zatrudnienia oraz zwiększenia akcji sprzedażowej ze względu na rosnącą liczbę wniosków spływającą do przedsiębiorstw w sektorze. Pozytywne perspektywy dalszego finansowania przypuszczane są dla nowej produkcji, grupy maszyn i IT oraz pojazdów lekkich. Natomiast prognoza dotycząca finansowania leasingowego rynku nieruchomości jest negatywna, co wynika z kwartalnego odczytu badania koniunktury branży leasingowej, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL.

Spadek finansowania o 24 proc.

W ciągu drugiego kwartału łączne aktywa finansowane przez firmy leasingowe spadły o 33,5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Od maja do końca czerwca wyniosły 13,85 mld zł, w tym samym okresie w 2019 roku było to 20,84 mld zł. Z kolei w pierwszych trzech miesiącach tego roku spadek wartości aktywów wyniósł 13,2 proc. z 18,32 mld zł w 2019 roku do 15,91 mld zł w 2020 roku. Łącznie podczas pierwszego półrocza aktywa finansowane leasingiem zanotowały spadek o 24 proc.

Spadek o 33,5 proc. aktywów finansowanych leasingiem w ostatnich w trzech miesiącach I półrocza 2020 roku

Najczęściej leasingiem finansowane były pojazdy lekkie - 46,1 proc. w pierwszym półroczu 2020 roku. Następnie najchętniej leasingowanymi przedmiotami stanowiącymi 32,7 proc. były maszyny oraz inne urządzenia (w tym IT). Na trzecim miejscu - 18,7 proc. - znalazła się grupa z pojazdami ciężkimi. Łączne aktywa finansowane przez firmy leasingowe od stycznia do końca czerwca wyniosły 29,8 mld zł.

- W 2020 roku zakończy się seria 28 lat nieprzerwanego wzrostu gospodarczego (lata 1992-2019). Polska gospodarka w 2020 rok weszła z wysokim tempem wzrostu gospodarczego, z bardzo niskim bezrobociem. Polska ma zdywersyfikowaną i konkurencyjną gospodarkę z dużym udziałem przemysłu w tworzeniu PKB (21,9% PKB w 2019), z niskim udziałem najbardziej zagrożonych branż oraz z relatywnie niskim udziałem eksportu towarów w tworzeniu PKB. Rząd uruchomił bezprecedensowy program pomocowy. Ale to wszystko nie wystarczy, aby uniknąć recesji. Zakładamy, że dynamika PKB w całym 2020 roku wyniesie - 3,6% - stwierdził Marcin Nieplowicz.

72,4 proc. leasingobiorców to mikro i małe firmy

Największą grupę leasingobiorców w pierwszym półroczu 2020 roku stanowili przedsiębiorcy z sektora mikro i małych firm - 72,4 proc. To przedsiębiorstwa, których obroty nie przekroczyły w ciągu roku 20 mln zł, w tym:

53,9 proc. - mikro firmy (obroty do 5 mln zł),

- mikro firmy (obroty do 5 mln zł), 18,5 proc. - małe firmy (obroty między 5 a 20 mln zł).

Z kolei część małych oraz średnie i duże spółki stanowią 27 proc. wszystkich klientów korzystających z usług firmy leasingowych. Natomiast mniej niż jeden procent - 0,6 proc. - stanową klienci indywidualni.

72,4 proc. wszystkich klientów leasingowych to mikro i małe firmy

Przyglądając się poszczególnym grupom, zauważyć można, że dynamika finansowania samochodów lekkich spadała z -11,3 proc. w pierwszym półroczu 2019 roku do -16,6 proc. w adekwatnym okresie tego roku. Wpływ na wyniki tego sektora miały m.in. przerwy produkcyjne w około 300 fabrykach samochodów w całej Europie.

Sektor transportu ciężkiego zanotował spadek o 40,5 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 roku. Dynamika w kwietniu wyniosła -70,3 proc. r/r - od tego momentu stopniowo ulega poprawie - w czerwcu osiągnęła poziom - 43,7 proc. r/r.

160 tys. przedsiębiorców skorzystało z "wakacji"

- W reakcji na pogarszającą się sytuację polskich firm w okresie od początku kryzysu do końca czerwca 2020 roku polska branża leasingowa objęła wakacjami leasingowymi ponad 160 tys. przedsiębiorców, w odniesieniu do ponad 360 tys. umów. Oznacza to, że co piąta umowa leasingu funkcjonująca na polskim rynku została objęta wakacjami leasingowymi – podkreśla Ewa Łuniewska, nowa przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

/ ZPL

- Zamknięcie gospodarki doprowadziło do załamania sprzedaży detalicznej w kwietniu: spadek o 22,9% r/r. Kolejne dwa miesiące przyniosły wyraźną poprawę, w dużej mierze za sprawą realizacji odłożonych zakupów: -7,7% r/r w maju oraz -1,3% r/r w czerwcu - czytamy w raporcie półrocznym ZPL. Wpłynie to na dynamikę konsumpcji prywatnej, która wedłu szacunków spadnie do poziomu - 3,5 proc. Będzie w zanczący sposób wpływać na nastroje konsumentów na rynkuk pracy.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 30 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej.