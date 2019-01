Wyzwaniem Getinu i Idei pozyskanie inwestora, który uzupełni kapitały i pomoże odbudować zaufanie

Analitycy oceniają, że największym wyzwaniem połączonego Getin Noble Banku i Idea Banku będzie znalezienie inwestora, który pomoże "zasypać" dziurę kapitałową i odbudować wiarygodność i zaufanie rynku. Niedobór kapitałowy może być wyższy niż sądzono wcześniej, bowiem w końcówce 2018 roku banki musiały płacić wyższe stawki za depozyty.





Getin Noble Bank i Idea Bank podały w czwartek po południu, że uzgodniły i podpisały plan połączenia. Informacje te nie były zaskoczeniem, bowiem już w lipcu banki informowały, że rozpoczęły współpracę przy analizie i przygotowaniu rozważanego połączenia.

W wyniku połączenia powstać ma siódmy pod względem wielkości bank w Polsce, dysponujący sumą bilansową w wysokości blisko 80 mld zł. Banki podały, że ma on być "lepiej spozycjonowany" do zdobycia kapitału dla pokrycia niedoborów, a jego pozycja kapitałowa wzmocniona ma być również poprzez optymalizację bilansu.

W grudniu 2018 roku banki informowały, że podjęły działania mające na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizowałby połączony bank. W czwartek banki podały, że ich doradca prowadzi rozmowy z wyselekcjonowaną grupą funduszy typu private equity.

"Największym wyzwaniem będzie pozyskanie inwestora, kapitałowo sytuacja banków jest słaba. Fuzja daje pewien oddech, bo generuje synergie, jednak cały czas jest dziura kapitałowa i bank nie będzie w stanie jej organicznie zasypać" - powiedział PAP Biznes Dariusz Górski z Santander Biuro Maklerskie.

"Fuzja nie rozwiązuje problemu dziury kapitałowej. Pytanie, czy ta dziura się nie zwiększyła - sytuacja banków po listopadowych +przygodach+ jest trudniejsza, na koszt ryzyka to nie wpłynęło, ale na koszt finansowania na pewno" - dodał.

W listopadzie oba banki podniosły oprocentowanie niektórych lokat, co rynek tłumaczył odpływem części depozytów w wyniku tzw. aferze KNF. W przypadku Idea Bank wpływ na wyższe stawki mogło mieć umieszczenie banku na liście ostrzeżeń publicznych KNF.

"Getin realizował plan zgodnie z założeniami zatwierdzonymi przez KNF, dopóki nie pojawiła się tzw. afera taśmowa, która spowodowała, że bank musiał podnieść oprocentowanie depozytów. Nie wiemy o ile to zwiększyło koszt finansowania w porównaniu do scenariuszu bazowego i nie wiemy, jak długo ten wyższy koszt finansowania się utrzyma, nie wiemy więc, o ile kapitały banku są niższe niż zakładane w planie ochrony kapitału" - PAP Biznes Andrzej Powierża, analityk DM Citi Handlowego.

"Uwzględniając dużą bazę depozytową, to nawet mały wzrost kosztów finansowania ma duży wpływ na bank. Wzrost kosztów depozytów wyniknął z przyczyn niezależnych od banku, więc może regulator zgodzi się na zmodyfikowanie planu naprawy i wydłużenie ścieżki zwiększania wskaźników kapitałowych" - dodał.

Analityk ocenia, że dopóki bank nie spełnia wszystkich wymogów kapitałowych jego biznes pozostaje pod presją, a pozyskanie inwestora zwiększyłoby szansę na ustabilizowanie sytuacji.

"Zawsze tak jest, że dopóki bank nie spełnia wszystkich wymogów kapitałowych, to jego biznes pozostaje pod presją - bank nie może rozwinąć skrzydeł jeśli chodzi o akcję kredytową. Bez swobody w akcji kredytowej nie może generować wystarczających przychodów. Bez tych przychodów nie ma zysków, a jak nie ma zysków to kapitał nie rośnie" - powiedział Powierża.

"Wydaje mi się, że rzadko kiedy udaje się plan, żeby osiągnąć wymagane wskaźniki kapitałowe bez początkowego dużego dokapitalizowania. Pozyskanie inwestora na pewno zwiększy prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Wyzwaniem będzie znalezienie takich warunków finansowych, żeby pogodzić interesy nowych i starych akcjonariuszy" - dodał.

Banki informowały w czwartek, że fuzja stwarza duży potencjał do obniżenia kosztów finansowania, który oczekiwany jest wskutek wyrównania kosztów finansowania Idea Banku do niższego poziomu Getin Noble Banku. Banki chcą mieć w 2021 roku wskaźnik ROE na poziomie 8 proc.

"8 proc. zakładanego przez połączony bank wskaźnika ROE implikuje niecałe 200 mln zł zysku bez podatku. Fuzja zwiększa potencjalną rentowność, pojawią się bowiem synergie, jest mniejsza baza kosztowa. Ścięcie kosztów finansowania Idea Banku do poziomu Getinu jest trudne, ale pewnie do zrealizowania, pytanie tylko jak wygląda teraz koszt finansowania samego Getinu, bo pewnie będzie on wyższy" - powiedział Górski.

Analitycy oceniają, że wejście inwestora do banku pomógłby mu odbudować rynkową wiarygodność i zaufanie.

"Kluczem jest, czy połączony bank zdoła odbudować wiarygodność i zaufanie, bo jeśli będzie musi płacić cały czas więcej niż na rynku, to w przyszłości mogą pojawi się kolejne kłopoty" - powiedział PAP Biznes Marcin Materna z DM Millennium.

"Wejście inwestora typu EBOiR na pewno by pomogło i uwiarygodniło połączony bank. Bank ma problemy z wiarygodnością i dlatego płaci tak dużo" - dodał.

Po trzech kwartałach 2018 roku strata netto Idea Banku wynosiła 412 mln zł, a rok wcześniej bank zanotował zysk w wysokości 194,8 mln zł.

Współczynnik kapitałowy grupy (CAR) wynosił wówczas 9,55 proc. Bank informował, że poziom współczynników wypłacalności CET1, TIER1 oraz CAR na poziomie grupy ukształtował się na poziomie poniżej minimalnych wymogów określonych przez KNF, które wynoszą: 9,375 proc. na poziomie CET1, 10,875 proc. na poziomie TIER1 oraz 12,875 proc. na poziomie CAR.

Według wcześniejszych informacji Idea Bank złożył do KNF Plan Ochrony Kapitału co było konsekwencją odpisów i rezerw zaraportowanych w sierpniu 2018 roku.

Strata netto Getin Noble Banku po trzech kwartałach wynosiła 177,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 186,3 mln zł. Na koniec września skonsolidowany współczynnik CAR banku wynosił 12,1 proc., (+25 pb kdk), a CET1 9,6 proc.

Pod koniec listopada bank informował, że luka kapitałowa Getin Noble Banku pod koniec września 2018 roku wyniosła około 900 mln zł. Getin Noble Bank informował także wówczas, że od początku roku główny akcjonariusz zasilił bank kwotą 390 mln zł, co w połączeniu z obniżeniem minimalnych wymogów kapitałowych przyczyniło się do zmniejszenia luki kapitałowej o blisko 500 mln zł.(PAP Biznes)

