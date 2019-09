Nie da się odzyskać nagrania z przejazdu kolumny rządowej Beaty Szydło

Nie uda się odzyskać danych z płyty, na której znajduje się nagranie z monitoringu dokumentujące przejazd kolumny Beaty Szydło. Płyta, będąca dowodem w sprawie wypadku rządowej kolumny, jest uszkodzona - poinformowali sąd badający ją eksperci z Biura Ekspertyz Sądowych z Lublina. O sprawie poinformowało TVN24.

Prokuratura: płyty nie przedstawiają momentu wypadku

W czerwcu Prokuratura Okręgowa w Krakowie zapewniała, że przekazane przez nią Sądowi Rejonowemu w Oświęcimiu nośniki były nieuszkodzone i zdolne do odtworzenia. Do ich zniszczenia doszło w sądzie - ocenili prokuratorzy.

"Nieprawdą jest, że na uszkodzonych nagraniach został zarejestrowany przejazd kolumny. Na jednym z nich było nagranie programu telewizyjnego, na drugim monitoring terenu przedszkolnego oddalonego kilkaset metrów od miejsca przejazdu kolumny" - zaznaczono. Dodano ponadto, że "wszystkie dowody w tym postępowaniu zostały już przeprowadzone".

"Wskazane nagrania nie mają żadnej wartości dowodowej dla odtworzenia przebiegu zdarzenia w dnia 10 lutego 2017 r." - napisano.

Zawiadomienie w sprawie zniszczonych płyt do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu złożył już pełnomocnik Sebastiana Kościelnika, czyli kierowcy fiata seicento, któremu prokuratura zarzuciła nieumyślne spowodowanie wypadku.

"Jeżeli dochodzi do zniszczenia dowodów w sprawie, w której oskarżony jest mój klient, to moim obowiązkiem jest złożyć takie zawiadomienie, po to, żeby ustalić, czy była to kwestia przypadku, że (płyty) zostały zniszczone, czy też celowego działania i ewentualnego ścigania i ukarania sprawców" - powiedział PAP adw. Władysław Pociej. "Pismo, które złożyłem, było zawiadomieniem nie o popełnieniu przestępstwa, tylko o możliwości popełnienia przestępstwa" - dodał.

Do wypadku doszło 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna trzech samochodów, w której jechała ówczesna premier (jej pojazd znajdował się w środku kolumny - PAP), wyprzedzała fiata seicento. Jego kierowca Sebastian Kościelnik (zgodził się na ujawnienie wizerunku, imienia i nazwiska) przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto ówczesnej szefowej rządu, które wjechało w drzewo. Poszkodowana została premier oraz funkcjonariusze BOR.

KWS, PAP