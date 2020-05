Wszechobecna recesja i inflacja w górę [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

- Od końcówki marca na giełdach akcji, a zwłaszcza na Wall Street, mogliśmy obserwować bardzo dynamiczne odbicie, w ramach którego indeks Nasdaq poszedł w górę o 35 proc. - mówi Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.

Pierwszy kwartał 2020 roku przyniósł wyraźny spadek produktu krajowego brutto Polski. Nasz kraj znalazł się na progu największej recesji od 30 lat, chociaż pośród państw UE znaleźliśmy się w gronie tych, w których pogorszenie koniunktury było relatywnie najsłabsze.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 r. w porównaniu z kwietniem 2019 r. wzrosły o 3,4 proc. - wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Ceny usług wzrosły o 6,5 proc., a towarów o 2,3 proc.

Gospodarka Niemiec na początku 2020 r. zaliczyła mocne hamowanie, jednak nie doszło tam do katastrofy porównywalnej z tą obserwowaną we Francji, Włoszech czy Hiszpanii. Mimo to w największej gospodarce Europy można ogłosić recesję. Warto też spojrzeć na PKB w naszym reginie, gdzie największe załamanie odnotowała Słowacja.

Za nami kolejny tydzień z wielomilionowym przyrostem liczby bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Od połowy marca do końca kwietnia ponad 36 milionów Amerykanów zgłosiło się po zasiłek.

Tama chroniąca Państwo Środka przed powodzią zadłużenia zaczyna oficjalnie przeciekać. W kwietniu finansowanie chińskiej gospodarki oraz podaż pieniądza były wyraźnie wyższe od oczekiwań.

W poniedziałkowy wieczór doszło do trzeciego „halvingu” w historii bitcoina. Na podobny historyczny moment inwestorzy i spekulanci będą musieli poczekać długie lata.

Za prowadzenie obliczeń służących do powstania kolejnego bloku sieci kryptowalutowej otrzymuje się obecnie 6,25 bitcoinów. Przed halvingiem było to 12,5 bitcoina. Innymi słowy, górnicy muszą się teraz bardziej „natrudzić”, aby wydobyć tę samą liczbę bitcoinów.

