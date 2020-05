PKB w regionie: Słowacja i Czechy ostro hamują, Rumunia na plusie

Koronawirus odcisnął wyraźne piętno na gospodarkach Europy Środkowej. Największe załamanie odnotowano na Słowacji.





1,5 miesiąca po zakończeniu pierwszego kwartału znamy coraz więcej danych gospodarczych dotyczących okresu naznaczonego wybuchem pandemii koronawirusa w Europie. Dane o dynamice PKB przedstawiło kilka państw naszego regionu: Rumunia, Węgry, Słowacja i Czechy.

W Rumunii wyrównana sezonowo dynamika PKB wyniosła 0,3 proc. w ujęciu kwartalnym oraz 2,7 proc. w ujęciu rocznym. Choć oba wyniki są dodatnie, i tak oznaczają wyraźne pogorszenie koniunktury – w czwartym kwartale 2019 r. w Rumunii odnotowano 1,2 proc. k/k oraz 3,9 proc. r/r.

W sąsiednich Węgrzech dynamika PKB wyniosła -0,4 proc. kwartał do kwartału oraz 1,8 proc. rok do roku. Madziarzy są więc kandydatami do recesji w pierwszej połowie 2020 r., definiowanej przez ekonomistów jako dwa następujące po sobie kwartały ujemnej dynamiki PKB. W czwartym kwartale na Węgrzech odnotowano natomiast 1 proc. k/k oraz 4,5 proc. r/r. Oba omawiane kraje pod koniec 2019 r. należały do najszybciej rozwijających się państw UE.

W najbardziej rozwiniętych z całej stawki Czechach sytuacja nieco bardziej przypominała tę z Europy Zachodniej. Nasi południowi sąsiedzi zaraportowali dynamikę PKB rzędu -3,6 proc. w ujęciu kwartalnym oraz -2,2 proc. w ujęciu rocznym. Oba odczyty są zgodne z oczekiwaniami analityków.

Jeszcze szybsze hamowanie odnotowała (nomen omen zdominowana przez branżę motoryzacyjną) gospodarka Słowacji. Po drugiej stronie Tatr dynamika PKB sięgnęła -5,4 proc. w ujęciu kwartalnym oraz -4,1 proc. w ujęciu rocznym.

O 10:00 dane o PKB przedstawią statystycy z Polski i Niemiec. Godzinę później podsumowanie dla większości państw UE przedstawi Eurostat.

Część państw UE zdążyła już podać dane o PKB w pierwszym kwartale. We Włoszech kwartalna dynamika PKB wyniosła -4,7 proc., w Hiszpanii -5,2 proc., a we Francji -5,8 proc. W całej strefie euro spadek PKB zmalał o 3,8 proc., co było wynikiem gorszym od załamania z 2009 r. Na tym tle wyróżniała się Szwecja, gdzie odnotowano jedynie -0,3 proc. Nieco lepiej niż na kontynencie było także w Wielkiej Brytanii (-2 proc.).

Michał Żuławiński