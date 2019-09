Wizz Air podnosi ceny bagażu. Trzeci raz w tym roku

Nie 36, a nawet 57 i nie 52, a nawet 83 euro płacić będą pasażerowie za bagaż w sieci Wizz Air. To nie pierwsza, ale już trzecia podwyżka opłat z tego tytułu w tym roku. I jak to bywa w tym przypadku - wdrożona po cichu, bez komunikatu do klientów.



Opłaty za bagaż stały się w ostatnich kwartałach ulubioną zmienną w cennikach tanich linii lotniczych. Dwaj najpopularniejsi przewoźnicy - Ryanair i Wizz Air - naprzemiennie dokonują podwyżek w tym zakresie. Zwyczajowo już robią to "po cichu". Nie uchodzi to jednak uwadze redakcji serwisów kierowanych do fanów tanich podróży. Przy ostatniej modyfikacji cennika węgierskiego przewoźnika od razu wytknięto mu, że to już trzecia tego rodzaju zmiana w tym roku (wcześniejsze miały miejsce w styczniu i w kwietniu).

Ile kosztuje bagaż w Wizz Air?

Na stronie internetowej wizzair.com figurują już nowe stawki za bagaż. Są różne w zależności od trzech kryteriów: wagi bagażu, daty podróży (wysoki sezon, niski sezon) oraz sposobu dokonywania płatności (online, telecentrum, na lotnisku).

Tym samym opłaty za najmniejszy bagaż - do 10 kg - wynoszą od 9 do 47 euro (40-211 zł) w niskim sezonie lub od 13 do 57 euro (58-256 zł) w szczycie sezonu. W przypadku walizki o wadze do 20 kg opłata to analogicznie 15-67 euro (67-301 zł) lub 21-83 euro (94-372 zł), w zależności od daty podróży.

Za sezon wysoki w tym roku uznawano podróże odbywające się w terminie od początku br. do 13 stycznia, w okresie wielkanocnym (13-28 kwietnia) oraz latem (16 czerwca - 22 września).

Zmiany maksymalnych opłat za bagaż w Wizz Air - wrzesień 2019 Rodzaj bagażu Opłata przed zmianą Opłata po zmianie do 10 kg 9-36 euro 9-47 euro 13-57 euro do 20 kg 15-52 euro 15-67 euro 21-83 euro powyżej 32 kg 23-73 euro 21-89 euro 30-109 euro Źródło: opracowanie własne na podstawie wizzair.com i fly4free.pl



Dla porównania - serwis fly4free.pl podaje, że przy ostatniej podwyżce cen, w kwietniu br., Wizz Air pobierał za bagaż rejestrowany do 10 kg nie więcej niż 36 euro, za walizkę do 20 kg - do 52 euro, a za największy bagaż - maksymalnie 73 euro. Jeszcze przed 11 stycznia br. opłata za mały bagaż do 10 kg wynosiła od 7 do 12 euro.

MW