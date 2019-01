Tanie linie znowu podnoszą opłaty

WizzAir i Ryanair podnoszą po raz kolejny podnoszą opłaty. Węgierski przewoźnik podniósł między innymi opłatę za mały bagaż, która będzie zależała nie tylko od wagi, ale i daty wylotu - podał serwis Fly4free.pl. Irlandzka linia natomiast zmusi klientów do wyższych opłat za duży bagaż podręczny i priorytetowy boarding.

Podwyżki w WizzAir

WizzAir podkręcił stawkę małego bagażu o wymiarach 55x40x23 cm i wadze do 10 kg. Do 11 stycznia opłata za niego wynosiła od 7 do 12 euro, obecnie - od 9 do 12 euro. Wpływ na cenę ma obecnie dodatkowo data wylotu. Jak podaje Fly4free.pl, w sezonie niskim za 10-kilogramową walizkę zapłacimy od 9 do 24 euro, a w sezonie wysokim od 12 do 27 euro. W ubiegłym roku sezon dla węgierskiej linii trwał od 23 marca do 15 kwietnia, od 19 maja do końca września i od 1 grudnia do początku stycznia.

W ślad za Ryanairem WizzAir wprowadził dynamiczną taryfę bagażową. Oznacza to, że cena będzie zależała również od tego, jak szybko pasażer kupi bilet i dokupi do niego bagaż. Ci, którzy zrobią to najszybciej, zapłacą najmniej. Według informacji, do których dotarł serwis branżowy Fly4free wzrosły dodatkowo ceny bagażu ważącego do 20 kilogramów, w sezonie niskim klienci zapłacą od 15 do 44 euro, a w wysokim od 20 do 50 euro za sztukę bagażu.

Podwyżki w Ryanair

W Ryanairze cena za duży bagaż podręczny i priorytetowy boarding będzie zależała od tego, jak wypełniony będzie samolot.

Dotychczas priorytetowy boarding pozwalający wnieść na pokład duży bagaż podręczny kosztował 6 euro w przypadku zakupu usługi w momencie zakupu biletu na przelot lub 8 euro, jeśli zrobiło się to później. Teraz cena wspomnianej usługi wyniesie od 6 do 10 euro i będzie zależała odtego, czy ktoś już wykupił ją przed nami. Według portalu Lowcostavia pierwsze 30 priorytetów ma kosztować 6 euro, kolejne 30 - 8 euro, a ostatnie 30 - 10 euro.

Podwyżki dotyczą również nadania dużego bagażu podręcznego ważącego do 10 kilogramów. Do końca grudnia usługa ta kosztowała od 8 do 10 euro, a obecnie od 10 do 12 euro i jest zależna od tego, jak szybko kupi się bilet. Najprawdopodobniej tylko 8 pasażerów będzie mogło nadać bagaż w cenie 10 euro.

WSZ