"Skutki kryzysu 2020 dla inwestorów". Webinar Krzysztofa Kolanego, głównego analityka Bankier.pl

Czy kryzys 2020 różni się od tego z 2008 roku? Dlaczego jest to załamanie, jakiego jeszcze nie doświadczyliśmy? Gdzie szukać okazji inwestycyjnych w tak niepewnych czasach? Czytelników zainteresowanych tym tematem zachęcam do udziału w wydarzeniu, jakiego w Bankier.pl jeszcze nie było.

To nie czarny łabędź, ale szary nosorożec - mówią niektórzy komentatorzy, zapewniając, że kryzysu, jaki przyszedł z pandemią koronawirusa, można było się spodziewać. Czy na pewno? Czy symptomy i objawy są podobne choćby do załamania gospodarek z pamiętnego roku 2008? A jeśli tak - na ile zebrane wtedy doświadczenia mogą przydać się tym razem? M.in. z tymi pytaniami główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany zmierzy się podczas pierwszego organizowanego przez nas webinaru.

Dlaczego warto wziąć udział w webinarze?

Wielu inwestorów zadaje sobie dziś pytanie, czy konsekwencje pandemii koronawirusa będą dotkliwsze niż efekty poprzedniego globalnego załamania gospodarczego z 2008 roku. Szczegółowe porównanie obydwu zjawisk rzeczywiście wykazuje pewne podobieństwa. Podczas I części webinaru prowadzący opowie o nich w odniesieniu m.in. do giełd i rynku surowców.

Pośród komentarzy z ostatnich tygodni nie brakuje także i głosów pełnych przekonania, że ten kryzys gospodarczy będzie inny. W II części webinaru główny analityk Bankier.pl podda te prognozy analizie w kontekście Polski i świata.

Czego powinni spodziewać się inwestorzy? Na ile można ufać prognozom rynkowych ekspertów? Uczestnicy webinarium poznają mocne i słabe strony wybranych zapowiedzi na temat przyszłości globalnych rynków.

Podczas webinarium nie będzie złych pytań. Uczestnicy będą mogli zadać je prowadzącemu w ostatniej części spotkania, podczas "interaktywnej" sesji Q&A.

Co zyskasz dzięki webinarowi? Dowiesz się, co łączy kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 z kryzysem z 2008 roku

Nauczysz się wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyczny sposób w ramach własnych inwestycji

Poznasz aktualną sytuację na giełdach i rynkach surowców

Zweryfikujesz wiarygodność prognoz i analiz pojawiających się w przestrzeni publicznej

Będziesz miał(a) okazję poszukać nowych perspektyw dla swoich strategii inwestycyjnych

Webinar prowadzony przez głównego analityk Bankier.pl to spotkanie poświęcone funkcjonowaniu rynku w kryzysowych czasach (zobacz program). Do udziału zachęcam zarówno obecnych, jak i przyszłych inwestorów.

Jak zapisać się na webinar?

Wirtualne spotkanie z głównym analitykiem Bankier.pl, prowadzone pod hasłem "Skutki kryzysu 2020 dla inwestorów. Czy będą podobne jak po 2008 roku" odbędzie się w czwartek 28 maja o godzinie 18:00.

Webinar jest płatny. Dla subskrybentów porannego newslettera Bankier.pl przewidziano zniżkę w wysokości 80%. Kod rabatowy można znaleźć w zestawieniach najnowszych wiadomości wysyłanych do Państwa drogą e-mailową co rano, od poniedziałku do piątku.

Wszelkie informacje organizacyjne zostaną przekazane uczestnikom po dokonaniu rejestracji na to wydarzenie.





Malwina Wrotniak