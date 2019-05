Wciąż bez poprawy w niemieckiej gospodarce

Nie potwierdziły się nadzieje optymistów. Najświeższe dane z Niemiec nie pokazały długo wyczekiwanego ożywienia gospodarczego. Co więcej, zarówno PMI, jak i Ifo wskazały na pogłębienie regresu w niemieckim przemyśle.

Praktycznie od początku 2018 roku mamy do czynienia ze znaczącym spowolnieniem wzrostu gospodarczego w strefie euro, a zwłaszcza w Niemczech. Co więcej, zjawiska recesyjne nasiliły się w tym roku. Najostrzejszym punktem zapalnym jest niemiecki sektor wytwórczy, który przez ostatnie lata był lokomotywą europejskiej gospodarki.

Już miesiąc temu dane z Niemiec wyraźnie rozczarowały. Maj nie przyniósł poprawy. „Przemysłowy” PMI dla Niemiec obniżył się do 44,3 pkt. wobec 44,4 pkt. w kwietniu. Był to drugi najniższy odczyt w ciągu ostatnich 7 lat. Malejące odczyty PMI sygnalizują nasilenie się zjawisk recesyjnych w badanym sektorze. To równocześnie spore rozczarowanie, ponieważ analitycy liczyli na wzrost tego wskaźnika do 44,8 pkt.

Nieco słabiej od oczekiwań wypadł też „usługowy” PMI dla naszych zachodnich sąsiadów, który obniżył się z 55,7 pkt. do 55,0 pkt. przy prognozach rzędu 55,5 pkt. Zatem utrzymuje się silna dywergencja w niemieckiej gospodarce, gdzie przemysł szybko się „zwija”, natomiast ekspansja w sektorze usług ma się całkiem nieźle. Albowiem odczyty PMI powyżej 55 punktów sygnalizują wzrost aktywności ekonomicznej w badanym sektorze.

– Przemysłowcy pozostają najbardziej pesymistyczni względem perspektyw gospodarczych ze względu na przedłużające się napięcia w światowym handlu. Lecz badania sugerują, że spowolnienie mogło zacząć przedostawać się także do sektora usług – podsumował majowy raport Phil Smith, główny ekonomista w IHS Markit.

Drugim rozczarowaniem był najnowszy odczyt indeksu Ifo mierzącego nastroje wśród niemieckich menedżerów. W maju wskaźnik ten odnotował spadek do 97,9 pkt. wobec 99,2 pkt. odnotowanych w kwietniu i oczekiwań analityków na poziomie 99,1 pkt. Znacząco pogorszyła się ocena obecnej sytuacji w gospodarce, podczas gdy perspektywy na kolejne miesiące pozostały niezmienione.

– Niemieckiej gospodarce wciąż brakuje pędu – skomentował wyniki majowego badania Clemens Fuest, prezydent Instytutu Ifo. W dalszym ciągu rejestrowano pogarszanie się nastrojów w przemyśle, czemu towarzyszył spadek animuszu w sektorze usługowym oraz w handlu. Jedynie w budownictwie następowała sukcesywna poprawa nastrojów po tym, jak w końcówce 2018 roku doszło tam do załamania optymizmu.

KK