WIG20 rozjeżdża się z Zachodem - niestety w dół. Mocne spadki banków

Choć Europa mozolnie odrabia straty po ostatnich mocnych przecenach, WIG20 przestał brać w tym udział. W piątek, podobnie jak w czwartek, polski indeks blue chipów był najsłabszym indeksem Starego Kontynentu.

Po wczorajszej udanej sesji, dziś indeksy europejskie również zyskiwały. W Paryżu, Mediolanie czy Madrycie wzrosty przekraczały nawet 1 proc. Pozytywnie dzień rozpoczęła także Wall Street, gdzie póki co zapowiada się na szóstą wzrostową sesję z rzędu. Indeksy wprawdzie jeszcze nie odrobiły strat po słabym ubiegłym tygodniu, ale są na dobrej drodze ku temu.

Tymczasem w Polsce największe spółki złapały zadyszkę zanim jeszcze zdążyły się w odrabianiu strat na dobre rozkręcić. Wczoraj po fatalnej końcówce WIG20 stracił 1,07 proc., dziś scenariusz był podobny - udany początek i czerwony finał. Ostatecznie indeks polskich blue chipów stracił 0,69 proc. i drugi raz pod rząd wyraźnie odstawał swoim zachodnim odpowiednikom. Biorąc pod uwagę fakt, że WIG20 był również w gronie najmocniej tracących podczas zeszłotygodniowych przecen, obraz robi się naprawdę mało ciekawy.

Giełda polska (niebieskie świece) na tle niemieckiej (żółta linia) i francuskiej (zielona). Coś ostatnio nasz WIG20 wyraźnie zaczyna zostawać w tyle. Znowu... pic.twitter.com/0pRms2sQjb — Adam Torchała (@atorchala) February 16, 2018

Nieco lepiej spisują się spółki mniejsze i średnie. Wczoraj, mimo mocnych spadków blue chipów, mWIG i sWIG zakończyły dzień na lekkim plusie. Dziś wynik ten powtórzył mWIG, a sWIG choć pod kreską, stracił tylko 0,11 proc. Obciążony taniejącymi dużymi spółkami WIG stracił jednak aż 0,41 proc.

Z jednej strony spore ruchy na blue chipach i mniejsze na drugiej i trzeciej linii sugerować mogłyby, że spadki to głównie zasługa zagranicznych inwestorów, oni bowiem zaangażowani są przede wszystkim w największe spółki z polskiej giełdy. Z drugiej strony obroty w ostatnich dniach są bardzo niskie. Dzisiejszy wynik - 723 mln zł - był drugim najwyższym w tym tygodniu (w środę było 752 mln zł, a więc też niewiele więcej), a przecież średnia za styczeń wynosiła ponad 900 mln zł. W pierwszym półroczu ubiegłego roku średnia wyniosła zaś równy 1 mld zł. Ledwie przekroczone 700 mln zł to naprawdę niewiele jak na polską giełdę, a to nieco gryzie się z teorią, że to odwrót zagranicznych gigantów odpowiada za spadki.

Największą cegiełkę do dzisiejszych spadków dołożyły banki. BZ WBK - po informacji o sprzedaży jego akcji przez Deutsche Bank - stracił dziś aż 4,2 proc. Słabo poradzili sobie jednak także inni przedstawiciele sektora. Przykładowo, całą najsłabszą trójkę indeksu WIG20 tworzyły dziś banki. Oprócz BZ WBK były to PKO (-2,5 proc.) oraz Pekao (-2,3 proc.). Cały WIG-Banki stracił dziś aż 1,75 proc. Warto wspomnieć, że wczoraj na Bankier.pl pisaliśmy o możliwym zbliżającym się końcu hossy na bankach. Tekst do przeczytania tutaj.

Na szerokim rynku największą uwagę przyciągały akcje CI Games. Spółka ogłosiła plany strategicznej restrukturyzacji, na które inwestorzy zareagowali pozytywnie. Akcje studia wzrosły o 9,1 proc. Z drugiej strony warto zauważyć, że CI Games zapowiedziało spore zwolnienia deweloperów, a ci przecież stanowią jedno z najcenniejszych aktywów spółki. Wprawdzie zapowiedziano trzy nowe produkcje, jednak wydaje się, że CI Games przyjmie teraz rolę bardziej pośrednika niż producenta.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3426,80 1,10 3,03 -5,39 3,50 -2,20 DAX Niemcy 12451,96 0,86 2,85 -6,00 5,91 -3,60 FTSE 100 W.Brytania 7294,70 0,83 2,85 -5,95 0,23 -5,11 CAC 40 Francja 5281,58 1,13 3,98 -4,21 7,80 -0,58 IBEX 35 Hiszpania 9832,10 1,21 2,00 -6,54 2,90 -2,11 FTSE MIB Włochy 22797,88 1,34 2,85 -2,97 19,44 4,32 ASE Grecja 846,07 0,38 2,09 -0,79 34,43 5,45 BUX Węgry 39138,87 1,60 2,14 -1,37 15,98 -0,61 PX Czechy 1112,34 0,04 0,57 -0,23 14,55 3,17 MICEX Rosja 2255,27 -0,45 2,65 -0,12 4,97 6,90 RTS INDEX (w USD) Rosja 1263,27 0,08 6,53 0,17 7,41 9,43 BIST 100 Turcja 116511,00 0,25 2,57 1,83 32,12 1,02 WIG 20 Polska 2406,96 -0,69 1,01 -7,11 8,65 -2,20 WIG Polska 62818,71 -0,41 1,40 -5,45 7,18 -1,45 mWIG 40 Polska 4829,21 0,18 2,19 -2,07 -0,19 -0,37

Adam Torchała