CI Games ogłasza strategiczną restrukturyzację

CI Games w trakcie piątkowej sesji przedstawiło wstępne wyniki za 2017 rok. Ponadto spółka ogłosiła strategiczną restrukturyzację i nowy kształt wewnętrznego zespołu deweloperskiego.

W 2017 roku Ci Games wypracowało 100,5 mln złotych przychodów. Na dzień przekazania tego raportu Sprzedano ponad milion sztuk gry „Sniper Ghost Warrior 3” – poinformowała spółka w piątkowym komunikacie ESPI.

- „Sniper Ghost Warrior 3" był największym tytułem, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy i wydaliśmy. Pomimo przeciętnego przyjęcia tytułu przez media zaraz po premierze, kontynuowaliśmy ciężką pracę nad ulepszeniem gry. Udało nam się dopracować grę i zakończyć projekt z sukcesem” – powiedział Marek Tymiński, prezes CI Games.

„Dysponując ponad 10 mln zł środków własnych i korzystnym finansowaniem bankowym o wartości 35 mln zł, jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji kolejnych projektów.” – dodał prezes Tymiński.

Więcej informacji znalazło się w nadesłanej przez CI Games informacji prasowej. Do 2020 roku spółka zamierza zrealizować przynajmniej trzy projekty „o łącznej wartości 100 mln zł”. CI Games potwierdziło również, że prowadzi rozmowy z kilkoma uznanymi studiami dotyczące produkcji oczekiwanej kontynuacji tytułu "Lords of the Fallen". Spółka ma nadzieję sfinalizować rozmowy i rozpocząć produkcję w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Spółka ogłosiła również, że znacznie zmniejszyła swój wewnętrzny zespół deweloperski i jest gotowa podejmować nowe wyzwania z zespołem 30 osób, jednocześnie wykorzystując rozległą sieć podwykonawców w dalszym procesie tworzenia nadchodzącej gry z gatunku tactical shooter.

Rynek pozytywnie przyjął najnowsze informacje ze spółki. O 13:35 kurs akcji CI Games rósł o ponad 14 proc., osiągając poziom 1,13 zł.

„Decyzja o zmniejszeniu rozmiarów studia była najtrudniejszą decyzją, jaką podjąłem w ciągu ostatnich lat. Nigdy nie jest łatwo pozwolić odejść przyjaciołom i kolegom, z którymi pracowaliśmy od lat, jednak wierzę, że była to najlepsza decyzja, by pozwolić spółce ruszyć naprawdę do przodu. Jakość gier jest dla nas bardzo dużym priorytetem, nie tylko w kontekście nadchodzącej gry, ale także dla każdej kolejnej gry, którą wprowadzimy na rynek” – tłumaczył Marek Tymiński.

W czerwcu 2017 r. CI Games ogłosiło nową strategię, zakładającą produkcję i wydawanie szerszej gamy gier. Giełdowa spółka zapowiedziała wówczas koncentrację na jakości, cięciu kosztów i zapowiada rezygnację z produkcji dużych gier klasy AAA.

Krzysztof Kolany