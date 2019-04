Ursus planuje przeniesienie produkcji do jednego miejsca i ograniczenie asortymentu

Ursus, w złożonym w sądzie planie restrukturyzacyjnym i w propozycjach układowych, przewiduje podział wierzycieli na 7 grup, przeniesienie produkcji do jednego miejsca, produkcję ograniczonego asortymentu, redukcję zatrudnienia i ograniczenie kosztów stałych - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa pierwsza obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności zabezpieczone na majątku dłużnika m.in. hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, do których stosuje się odpowiednio przepisy prawa restrukturyzacyjnego dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem. Wierzytelności przysługujące wierzycielom z tej grupy mają zostać spłacone na warunkach określonych w porozumieniach restrukturyzacyjnych zawartych z poszczególnymi wierzycielami.

Grupa druga obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności z tytułu udzielonego przez nich finansowania w postaci umów pożyczek, kredytów, umów leasingu oraz umów o świadczenie usług faktoringowych. W grupie tej wierzytelność główna zostać ma spłacona w 10 równych ratach. Stawka odsetek kapitałowych wynosić ma 5,5 proc. w stosunku rocznym.

Grupa trzecia objąć ma wierzycieli, którym przysługują wierzytelności wymienione w art. 160 prawa restrukturyzacyjnego, a grupa czwarta to wierzyciele, którym przysługują pozostałe wierzytelności publicznoprawne.

Grupa piąta to tzw. wierzyciele współpracujący - obejmuje ona wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte układem i jednocześnie, których - na dzień poprzedzający datę rozpoczęcia zgromadzenia wierzycieli - wiążą z dłużnikiem pozostające w mocy umowy lub porozumienia regulujące zasady współpracy handlowej. Zgodnie z planem wierzytelność główna zostanie spłacona w całości w czterech ratach: pierwsza rata w wysokości 20 proc. kwoty wierzytelności głównej, druga rata w wysokości 25 proc., trzecia rata w wysokości 25 proc., a czwarta - 30 proc. Wszelkie odsetki mają zostać umorzone.

Z kolei grupa szósta objąć ma wierzytelności drobne, mniejsze niż 15 tys. zł. Wierzytelność główna zostanie spłacona w całości w terminie do 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Do grupy siódmej wchodzić mają pozostałe wierzytelności niezaliczone do innych grup. Zgodnie z planem 60 proc. wierzytelności głównej ma być umorzone, a pozostała po umorzeniu część wierzytelności głównej spłacona w pięciu ratach.

W ramach planu restrukturyzacyjnego Ursus planuje lokalizację produkcji w jednym miejscu spośród trzech - w Dobrym Mieście koło Olsztyna. Łączny koszt przeniesienia produkcji spółka oszacowała na 10,9 mln zł. Spółka zakłada produkcję ograniczonego asortymentu: traktorów o mocy 110 i 150 KM oraz maszyn rolniczych - pras zwijających i przyczep rolniczych.

Ursus zakłada kontynuację projektu tanzańskiego przy założeniu zmiany typu produkowanych traktorów bez zmiany wartości całkowitej kontraktu, co skutkować ma wyższą marżą brutto na tym kontrakcie.

W ramach redukcji zatrudnienia docelowo liczba etatów spaść ma do 293 z 482 obecnie. Koszty stałe zredukowane mają być z 32,7 mln zł w 2018 roku do 17,1 mln zł w 2019 roku i poziomu ok. 15 mln zł w kolejnych latach.

Ursus planuje produkcję traktorów o mocy od 35 do 105 KM pod swoim logo u kooperanta koreańskiego, rozwój działalności na rynku afrykańskim, w tym pozyskanie finansowania komercyjnego.

Spółka planuje także udział konsorcjum finansowym przez NCBiR dotyczącym opracowania i dostawy pojazdów bez emisyjnych transportu publicznego. (PAP Biznes)

