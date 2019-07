Rząd przyjął projekt Pakietu Przyjazne Prawo, który zawiera kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie; prawo do błędu dla mikro, małych i średnich firm; ochrona konsumencka, czyli np. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG; ułatwienia dla rzemiosła - zakłada projekt Pakietu Przyjazne Prawo, który we wtorek przyjął rząd - poinformowało MPiT.

Przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt zmian w ponad 60 ustawach, przyjęły we wtorek przez Radę Ministrów, trafi teraz do Sejmu - poinformował PAP resort.

Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych) ma charakter przekrojowy. Odnosi się do wielu różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, po usługi płatnicze - wskazuje MPiT.

; eliminuje też przypadki niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności naszego prawa" - powiedziała PAP szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz. Podkreśliła, ze celem PPP jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm. "Naszym przedsiębiorcom musimy oferować co najmniej tak dobre warunki rozwoju, jakie gwarantują inne państwa UE" – wskazała Emilewicz.

Najważniejsze założenia Pakietu to wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie w celu wzmocnienia pozycji polskich portów w konkurencji z zagranicznymi; prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG; ułatwienia dla rzemiosła, takie jak umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika.

autor: Magdalena Jarco