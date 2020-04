Amerykańska mennica wstrzymuje produkcję. Cios dla fizycznego złota

Amerykańska mennica wstrzymuje produkcję w momencie, w którym na rynku brakuje fizycznego złota.

US Mint ogłosiła wstrzymanie produkcji w zakładzie w West Point w stanie Nowy Jork. Powodem jest obawa kierownictwa mennicy o załogę w czasach koronawirusa.

- Zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników dajemy najwyższy priorytet. To trudna i niespotykana wcześniej sytuacja, lecz decyzje dotyczące działania mennicy zawsze podejmowane są z myślą o pracownikach – oświadczył dyrektor mennicy David J. Ryder.

Zakład w West Point to jeden z czterech oddziałów US Mint, jednak tylko tam produkowane były monety ze złota, srebra, platyny czy palladu. Do zakładu w Filadelfii przeniesiona została jedynie część produkcji srebrnych Amerykańskich Orłów, jednak ich złote wersje nie będą produkowane do odwołania.

To kolejna negatywna informacja dla „fizycznego” rynku tych metali. Decyzja kontrolowanej przez Departament Skarbu mennicy podjęta została w momencie, w którym wzmożony popyt na złoto i srebro wymiótł z półek dostępne zapasy. Jak informuje Bloomberg, jeżeli klient będzie miał to szczęście i trafi na złotą monetę, to będzie musiał zapłacić 5-10 proc. premii wobec cen złota na rynkach finansowych. W normalnych sytuacjach premia ta wynosi na amerykańskim rynku mniej niż 1 proc.

Według ostatnich danych sprzedażowych US Mint w marcu 2020 r. sprzedano 133 000 jednouncjowych złotych monet Amerykańskiego Orła (najwięcej od 3 lat). Dla porównania, rok wcześniej marzec zamknął się sprzedażą tylko 8500 egzemplarzy tej monety, a w całym 2019 r. sprzedano łącznie 108 000.

O brakach na rynku fizycznego złota, również w Polsce, pisaliśmy w artykule „Chcesz kupić fizyczne złoto? Spóźniłeś się”.

Michał Żuławiński