Tym będą żyły rynki: ostatni taki tydzień

W ostatnim w pełni roboczym tygodniu 2018 r. na rynki trafi kolejna porcja danych, którym towarzyszyć będzie ostatnie w tym roku decyzje banków centralnych, z Rezerwą Federalną na czele.

Poniedziałek, 17 grudnia

Nowy tydzień rozpoczniemy od danych o handlu zagranicznym i inflacji w państwach UE (11.00). O 14.00 NBP przedstawi ostatnie w tym roku wyliczenie wartości inflacji bazowej. W USA w centrum uwagi znajdą się najpierw indeksy NAHB (16.00) oraz Conference Board (16.30), zaś o 22.00 poznamy wartość napływu kapitałów.

Wtorek, 18 grudnia

O 10.00 GUS przedstawi dane o listopadowej dynamice wzrostu wynagrodzenia i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. O tej samej porze w Niemczech pojawi się indeks Ifo, obrazujący koniunkturę w największej gospodarce Europy. O 14.00 o stopach procentowych decydować będzie Narodowy Bank Węgier.

W USA na pierwszy plan wysuną się dane o pozwoleniach na budowę i rozpoczętych budowach domów (14.30) oraz zmiana zapasów paliw (22.40).

Środa, 19 grudnia

Na pierwszy ogień pójdą dane o handlu zagranicznym Japonii (00.50). O 08.00 przyjrzymy się inflacji producenckiej w Niemczech. O 10.00 GUS zaprezentuje kolejne dane z polskiej gospodarki – tym razem opisujące dynamikę produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej oraz koniunkturę konsumencką. Pół godziny później w Wielkiej Brytanii pojawią się dane o inflacji.

Wydarzeniem numer jeden będzie decyzja Federalnego Komitetu Otwartego Rynku w sprawie stóp procentowych (20.00). Analitycy są zdania, że Fed dokona w grudniu kolejnej podwyżki stóp, jednak zdania podzielone są co do przyszłorocznych działań najważniejszego banku centralnego świata. To właśnie wskazówek na przyszłość rynek będzie wypatrywał w projekcjach makroekonomicznych członków FOMC oraz konferencji prasowej z udziałem przewodniczącego Jerome’a Powella.

Dzień zamknie publikacja danych o dynamice PKB w Nowej Zelandii (22.45).

Czwartek, 20 grudnia

Nad ranem czasu polskiego o stopach procentowych decydował będzie Bank Japonii. Monetarne decyzje będą także w centrum uwagi w Szwecji (09.30), Czechach (13.00) oraz w Wielkiej Brytanii (13.00). O 14.00 natomiast poznamy protokół z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.

Piątek, 21 grudnia

Ostatni roboczy dzień tygodnia ponownie otworzy Japonia – tym razem za sprawą danych o inflacji (00.30). W Europie warto zwrócić uwagę na indeksy nastrojów konsumentów w Niemczech (08.00) i Francji (08.45) – ciekawie może być zwłaszcza w tym drugim kraju, przez wzgląd na protest „żółtych kamizelek”. Nad Sekwaną pojawi się również finalny raport o dynamice PKB (08.45).

O 10.00 GUS przedstawi raport o sprzedaży detalicznej oraz opublikuje biuletyn statystyczny, w którym znajdziemy m.in. odczyt stopy bezrobocia rejestrowego. O 10.30 poznamy ostateczną wartość brytyjskiej dynamiki PKB.

Za oceanem tematem dnia również będzie wzrost PKB (14.30), któremu towarzyszyć będą dane o dochodach i wydatkach Amerykanów (14.30).

Michał Żuławiński