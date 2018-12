Tym będą żyły rynki: czekając na św. Mikołaja

Początek grudnia na rynkach finansowych zapowiada się wyjątkowo gorąco. W oczekiwaniu na rajd św. Mikołaja, inwestorom nie zabraknie powodów do żywiołowego reagowania.

Poniedziałek, 3 grudnia

W poniedziałek rynki będą pod wpływem ustaleń, które zapadną na szczycie G20 – szczególnie dużo nadziei wiąże się ze spotkaniem Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. 3 grudnia to także data rozpoczęcia szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach.

Ostatni miesiąc roku rozpoczniemy od przeglądu indeksu PMI dla sektorów przemysłowych wiodących gospodarek świata. Pod lupę trafią Japonia (01.30), kraje ASEAN (01.30), Chiny (02.45), Indie (06.00), Rosja (07.00), Irlandia (07.00), Turcja (08.00), Holandia (09.00), Polska (09.00), Hiszpania (09.15), Czechy (09.30), Włochy (09.45), Francja (09.50), Niemcy (09.55), strefa euro (10.00), Grecja (10.00), Wielka Brytania (10.30) i USA (15.45). Za oceanem pojawi się także odczyt indeksu ISM (16.00).

Wtorek, 4 grudnia

O 04.30 decyzję ws. stóp procentowych podejmie bank centralny Australii. O 09.15 w Szwajcarii pojawią się istotne dla tamtejszej polityki monetarnej dane o inflacji CPI. Z kolei o 11.00 Eurostat zajmie się inflacją producentów. Na 4 grudnia zaplanowano także posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

We wtorek w Izbie Gmin brytyjskiego parlamentu rozpocznie się debata nad ostatecznym kształtem brexitu. Głosowanie w tej sprawie przewidziane jest na 11 grudnia.

Środa, 5 grudnia

Ponownie zaczniemy od Australii, tym razem za sprawą danych o dynamice PKB (01.30). Analogiczne dane nadejdą także z Węgier (09.00).

Około 13.00 spodziewać możemy się decyzji Rady Polityki Pieniężnej ws. stóp procentowych. Po raz ostatni stopy w Polsce zmieniono 3,5 lata temu, a perspektywa ich podniesienia to wciąż melodia odległej przyszłości. Tym niemniej jak zwykle warto będzie posłuchać, co na konferencji prasowej (16.00) powiedzą prezes Adam Glapiński oraz dwaj inni członkowie RPP – szczególnie, że będzie to pierwsza konferencja po posiedzeniu RPP po wybuchu afery KNF oraz po zaskakującym spadku inflacji w listopadzie.

Na świecie rozpocznie się kolejny festiwal indeksów PMI, tym razem dotyczących sektorów usługowych. Do przeglądu staną Japonia (01.30), Chiny (02.45), Rosja (07.00), Hiszpania (09.15), Francja (09.50), Niemcy (09.55), strefa euro (10.00), Wielka Brytania (10.30) i USA (15.45). Podobnie, jak w poniedziałek do kompletu otrzymamy także amerykański indeks ISM (16.00).

O 11.00 Eurostat przedstawi kolejny raport z unijnej gospodarki, tym razem dotyczący sprzedaży detalicznej. W USA rozpocznie się odliczanie do piątkowej publikacji danych z rynku pracy. Jego pierwszym akcentem będzie raport ADP (14.15). O 16.00 o stopach procentowych decydować będzie się także w Kanadzie.

Środa przyniesie też kilka przemówień bankierów centralnych: o 09.30 głos zabierze Mario Draghi z EBC, a o 16.15 Jerome Powell z Rezerwy Federalnej. Tego samego dnia w Wiedniu rozpocznie się szczyt państw OPEC.

Czwartek, 6 grudnia

O 08.00 poznamy wartość zamówień w niemieckim przemyśle. Godzinę później opublikowana zostanie dynamika produkcji przemysłowej na Węgrzech. O 14.30 w USA pojawi się raport o handlu zagranicznym, zaś o 16.00 informacja o zamówieniach na dobra trwałe.

O 09.30 rozpocznie się Kongres Rynku Kapitałowego, w trakcie którego opublikowane zostaną wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2018 r.

Piątek, 7 grudnia

O 00.30 głos publicznie zabierze Jerome Powell z Fedu. 08.00 to godzina publikacji danych o produkcji przemysłowej w Niemczech. Godzinę później kraje naszego regionu (Czechy, Węgry, Słowacja) opublikują raporty o handlu zagranicznym. O 11.00 Eurostat przedstawi szczegółowe informacje dotyczące dynamiki PKB – z wynikiem powyżej 5 proc. Polska może znów być w czołówce. O 14.00 NBP przedstawi dane o aktywach rezerwowych.

Popołudnie w całości zostanie zdominowane przez Amerykanów. Jak zawsze w pierwszy piątek miesiąca, makroekonomicznym gwoździem programu będzie publikacja danych o sytuacji na amerykańskim rynku pracy (14.30). W centrum uwagi znajdą się dane o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (Nonfarm Payrolls). Analitycy prognozują odczyt na poziomie aż 205 tys. wobec 250 tys. przed miesiącem. Dane te będą oczywiście odczytywane w kontekście dalszych posunięć Rezerwy Federalnej.

Michał Żuławiński