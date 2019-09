Trump: Fed powinien obniżyć stopy do zera lub niżej

Donald Trump ponownie krytykuje amerykański bank centralny. Jego zdaniem, gdyby nie opór kierownictwa Fed, to USA mogłyby taniej finansować swój dług publiczny.

- Rezerwa Federalna powinna obniżyć stopy procentowe DO ZERA lub niżej, a wtedy powinniśmy zacząć refinansować nasz dług. KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU MOGŁYBY BYĆ OBNIŻONE, podczas gdy jednocześnie wydłużyłby się okres spłaty. Mamy wielką walutę i jesteśmy mocni. USA powinny płacić najniższe odsetki. Bez inflacji! – napisał prezydent USA na Twitterze.

- Tylko naiwność Jaya Powella i Rezerwy Federalnej nie pozwala nam robić tego, co inne kraje już robią. Omija nas okazja zdarzająca się raz w życiu – dodał.

Donald Trump jest na wojennej ścieżce z Rezerwą Federalną już od dłuższego czasu, chociaż to on w 2018 r. powierzył kierowanie bankiem centralnym Jerome’owi Powellowi. Do znaczącego obniżania stóp procentowych Trump wezwał Fed już w kwietniu. Na pierwszy krok w tym kierunku przyszło mu czekać do lata.

31 lipca tego roku Rezerwa Federalna po raz pierwszy od 2008 r. obniżyła stopy procentowe w USA, do 2,00-2,25 proc. Cięcie o 25 punktów bazowych wpisywało się w oczekiwania większości analityków, jednak Donald Trump już wtedy był mocno niezadowolony. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, amerykański przywódca zarzucał Fedowi brak aktywności (czyt. cięcia stóp) w sytuacji, w której Europa i Chiny liberalizują politykę monetarną.

- Rynek chciał usłyszeć od J. Powella, że Rezerwa Federalna rozpoczyna długi i agresywny cykl cięcia stóp procentowych, aby dotrzymać kroku Chinom, Unii Europejskiej i innym krajom. Jak zwykle, Powell nas zawiódł, jednak przynajmniej zakończył zacieśnianie ilościowe, którego w ogóle nie powinno się rozpoczynać (brak inflacji). Wygramy i tak, ale z pewnością nie dostaję zbyt wielkiego wsparcia od Fedu – napisał wówczas Trump.

Z kolei czerwcu Trump powiedział, że polityka banku centralnego Chin "daje im kolosalną przewagę konkurencyjną". Dodał: "My nie mamy tej przewagi, bo mamy Fed, który nie obniża stóp procentowych (...) Fed jest dla nas bardzo, bardzo destrukcyjny" - oznajmił prezydent. "Nie zapominajmy, że w Chinach szefem Fed jest prezydent Xi, prezydent Chin. I jako szef Fed może robić to, co chce" - podkreślił.

Tajemnicą poliszynela jest, że Donald Trump zabiega o niższe stopy procentowe w nadziei, że przyczynią się one do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego (lub spowolnią jego hamowanie) oraz złagodzą negatywne skutki rozpętanej przez niego wojny handlowej z Chinami. Wszystko to analizowane jest w amerykańskich mediach przez pryzmat przyszłorocznych wyborów, w trakcie których Trump będzie ubiegał się o reelekcję. Jak na ironię, w trakcie poprzedniej kampanii prezydenckiej, nowojorski miliarder krytykował ówczesne władze monetarne USA za prowadzenie zbyt łagodnej polityki i doprowadzanie do powstawania „baniek” w gospodarce.

Odnosząc się do oprocentowania amerykańskiego długu publicznego, Donald Trump miał zapewne na myśli to, że rentowność np. 10-letnich obligacji rządu USA wynosi 1,7 proc., podczas gdy np. w przypadku Niemiec jest ujemna i sięga -0,5 proc. Sytuacja ta możliwa jest ze względu na to, że stopy procentowe w strefie euro sprowadzone są do zera, podczas gdy w USA wynoszą 2,00-2,25 proc. Tymczasem zegar amerykańskiego długu publicznego wciąż tyka – obecne wskazanie pokazuje 22,5 biliona dolarów, co odpowiada 105 proc. PKB.

Kolejne posiedzenie decyzyjne Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (gremium złożonego z gubernatorów Rezerwy Federalnej decydującego o polityce monetarnej) zaplanowano na 17-18 września. Będzie to posiedzenie rozszerzone, co oznacza, że poza decyzją i konferencja prasową, inwestorzy czekają także na projekcje makroekonomiczne członków FOMC. Na jutro z kolei zaplanowano posiedzenie decyzyjne EBC.

Michał Żuławiński