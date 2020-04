74 tys. mikroprzedsiębiorców dostało pieniądze z tarczy antykryzysowej

Do tej pory przedsiębiorcom przyznano ponad 74 tys. niskooprocentowanych pożyczek do 5 tys. zł – wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wsparcie trafiło na ochronę ponad 168 tys. miejsc pracy.

Z danych przekazanych PAP przez MRPiPS wynika, że o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy złożono 215,3 tys. wniosków.

Najwięcej wniosków złożono w województwach mazowieckim (30,7 tys.), wielkopolskim (25,6 tys.) i śląskim (24,8 tys.). Najmniej - w podlaskim (3,8 tys.), opolskim (4,3 tys.) i lubuskim (5,5 tys.).

Do tej pory wydano także 73 935 decyzji przyznających pożyczkę. Łączna liczba zatrudnionych pracowników ujęta w złożonych wnioskach rozpatrzonych pozytywnie (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) wynosi 168,5 tys.

Niskooprocentowana pożyczka do 5 tys. zł jest jednym z elementów tzw. tarczy antykryzysowej.

Wcześniej resort pracy informował, że dotychczas o wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy złożono ponad 1,7 mln wniosków. Ponad milion z nich dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii. W minionym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą tarczę.

Nowe przepisy zakładają m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Nowe prawo rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z trzymiesięcznych "wakacji składkowych" o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Ustawa przewiduje również ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

