Takiego stycznia nie było od 10 lat. Rekordowa liczba rejestracji samochodów w Polsce

Rekordowy dla branży motoryzacyjnej styczeń oznaczał 51 039 zarejestrowanych nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t. Tempo wzrostu rejestracji nie słabnie – tegoroczny początek roku był lepszy od ubiegłego o 17,2 proc.

– W styczniu br. wzrost wyniósł 21,7 proc. (9 105 szt.). Osiągnięty rezultat był niższy od grudniowego o 5,9 proc. (3 193 szt.), ale po raz trzeci od ubiegłego roku i jednocześnie w ciągu ostatnich 10 lat, przekroczony został poziom 50 tys. – czytamy w raporcie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego prezentującym statystyki dotyczące rejestracji samochodów w Polsce w styczniu 2018 r. W grupie samochodów osobowych w styczniu 2017 r. zarejestrowano 46 081 szt. Wzrost utrzymał się 34. miesiąc z rzędu i po raz szósty od ub. roku przekroczył poziom 40 tys.

Toyota i Skoda królują wśród klientów indywidualnych

Toyota yaris i skoda fabia to jedyne modele aut, których w styczniu klienci indywidualni zarejestrowali niemal 1000 szt. W przypadku toyoty było to 992 szt., a skody 982 szt. Podium zamyka opel astra z wynikiem 624 rejestracji. Wśród największych wygranych stycznia należy wymienić jeszcze kię z modelem cee’d, który sprzedał się niemal trzykrotnie lepiej niż w grudniu. Liczba rejestracji wzrosła w tym przypadku z 86 do 302 szt.

Liczba pierwszych rejestracji nowych samochodów osobowych w styczniu 2018 r. w Polsce Klienci indywidualni Firmy Lp. Samochód Styczeń '18 Grudzień '17 Zmiana mdm Samochód Styczeń '18 Grudzień '17 Zmiana mdm 1. toyota yaris 992 867 14% skoda octavia 1 573 1 194 32% 2. skoda fabia 982 474 107% skoda fabia 1 315 1 051 25% 3. opel astra 624 491 27% opel astra 861 875 -2% 4. fiat tipo 489 281 74% volkswagen golf 827 903 -8% 5. skoda octavia 483 292 65% ford focus 738 935 -21% 6. hyundai tucson 461 447 3% toyota yaris 707 656 8% 7. opel corsa 451 353 28% volkswagen passat 604 1 056 -43% 8. toyota auris 409 313 31% skoda superb 587 646 -9% 9. volkswagen golf 388 343 13% skoda rapid 556 563 -1% 10. toyota aygo 385 276 39% toyota auris 510 571 -11% 11. hyundai i20 375 233 61% nissan qashqai 451 378 19% 12. skoda rapid 359 259 39% ford mondeo 408 423 -4% 13. kia sportage 349 213 64% fiat tipo 386 259 49% 14. dacia duster 345 333 4% hyundai tucson 360 456 -21% 15. kia cee'd 302 86 251% opel insignia 356 386 -8% 16. citroen C3 294 163 80% seat leon 345 272 27% 17. nissan qashqai 292 210 39% toyota RAV4 323 364 -11% 18. toyota corolla 284 153 86% dacia duster 318 672 -53% 19. renault clio 275 313 -12% renault clio 312 894 -65% 20. toyota C-HR 265 204 30% volkswagen tiguan 310 310 0% Łącznie (1.-20.) 8 804 6 304 40% Łącznie (1.-20.) 11847 12864 -8% Pozostałe 9 189 7 291 26% Pozostałe 28 088 21 552 30% Suma 17 993 13 595 32% Suma 28 088 34 416 -18% Źródło: Raport Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie bazy CEPiK (MSW/MC)

Podwoiła się także sprzedaż skody fabii. Olbrzymie wzrosty względem grudnia spowodowały, że tylko jeden model z pierwszej dwudziestki odnotował stratę – renault clio (12 proc.). W sumie klienci indywidualni kupili o 1/3 aut więcej.

Firmy nadal kupują skody

Dwa modele skody nie odpuszczają dwóch pierwszych miejsc – skoda octavia i fabia to jedyne auta, które firmy kupują w liczbie ponad 1000 szt. miesięcznie. Na trzecim miejscu ponownie pojawia się opel astra z liczbą rejestracji wynoszącą 861 szt.

Klienci firmowi w porównaniu z indywidualnymi przystopowali z zakupami samochodów w nowym roku. Styczeń był pod tym względem gorszy od grudnia o 18 proc. Najbardziej na tym ucierpiało renault clio (65 proc.), dacia duster (53 proc.) i volkswagen passat (43 proc.). Spadkowemu trendowi udało się oprzeć natomiast obu skodom z pierwszego miejsca oraz fiatowi tipo (49 proc.).

Mateusz Gawin