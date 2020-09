TVP na zakupach. Kupuje nowe auta i myjnię samochodową

Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące homologacji pojazdów

Wprowadzenie surowszych wymagań w stosunku do rynku samochodowego i przyczep oraz indywidualne dopuszczenie pojazdów specjalnych do ruchu przewidują nowe przepisy, które wchodzą w życie we wtorek, 1 września 2020 r. - informuje Instytut Transportu Samochodowego (ITS).