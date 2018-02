Szerokie spadki na GPW. Przecena Orange Polska

Środowa sesja na GPW nie przyniosła szczególnie mocnej przeceny akcji, jednak była to przecena dosyć powszechna. W WIG20 dzień na plusie zakończyły jedynie cztery spółki, czerwień dominowała także na szerokim rynku.

Chociaż po południu wydawało się, że WIG20 (-0,32 proc.) dzisiejszą słabość zwieńczy spadkiem poniżej okrągłego poziomu 2400 pkt, to jednak końcówka sesji wyciągnęła główny indeks GPW nieco powyżej tej bariery. Mimo to wynik na poziomie 2405,47 pkt to wciąż najniższy rezultat od dołka sprzed niespełna dwóch tygodni.

Okrągły poziom utracił natomiast dziś mWIG40, który zniżkował o 0,59 proc., do 4777,82 pkt. Czerwone trio dopełnił sWIG80 (-0,63 proc.), co przełożyło się na spadek WIG o 0,41 proc. Obroty (650 mln zł) były dziś wyraźnie wyższe niż w poniedziałek (391 mln zł) i wtorek (374 mln zł) – wygląda na to, że nieobecni na początku tygodnia Amerykanie wreszcie wrócili do rynkowej rutyny.

W WIG20 nad kreską na koniec dnia utrzymały się jedynie cztery spółki: Asseco Poland (2,47 proc.), PGNiG (1,94 proc.), KGHM (1,52 proc.) oraz Pekao (0,97 proc.). Miedziowy gigant poinformował dziś o kolejnych odpisach

Inwestorom niezbyt przypadły do gustu wyniki kwartalne Orange Polska, w następstwie czego akcje spółki potaniały o 6,36 proc. Mocnej przeceny doświadczyły dziś także walory PGE (4,33 proc.) oraz Lotosu (4,46 proc.). W kontekście tej ostatniej spółki warto przypomnieć, że minister energii Krzysztof Tchórzewski podgrzał wczoraj spekulacje o możliwym połączeniu z Orlenem.

Wśród spółek z dalszych szeregów błysnęła dziś Dębica. Akcje firmy oponiarskiej podrożały wprawdzie jedynie o 1 proc., lecz obroty w ich przypadku sięgnęły blisko 25 mln zł – to dziś 9. wynik spośród wszystkich spółek GPW, wcześniejsze 8 miejsc zajęli duzi gracze z WIG20. Podstaw tak niecodziennie wysokich obrotów na akcjach Dębicy upatrywać należy w wynikach finansowych opublikowanych przez spółkę.

Z kolei informacja o zmniejszeniu kosztów związanych z budową bloku energetycznego w Kozienicach, która oznacza wyższy wynik finansowy za ubiegły rok, pchnęła w górę kurs akcji Polimeksu-Mostostalu (4,46 proc.).

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3430,16 -0,14 1,79 -6,00 2,72 -2,11 DAX Niemcy 12470,49 -0,14 1,06 -7,18 4,20 -3,46 FTSE 100 W.Brytania 7281,57 0,48 0,94 -5,81 0,09 -5,28 CAC 40 Francja 5302,17 0,23 2,65 -4,06 8,46 -0,20 IBEX 35 Hiszpania 9823,30 -0,73 1,42 -6,26 2,74 -2,20 FTSE MIB Włochy 22653,01 -0,09 0,98 -4,62 18,95 3,66 ASE Grecja 838,69 -0,37 2,05 -1,05 28,01 4,53 BUX Węgry 38971,94 0,79 1,35 -2,62 13,54 -1,03 PX Czechy 1111,21 0,46 0,14 -1,10 14,03 3,07 MICEX Rosja 2320,32 2,21 2,76 1,49 9,05 9,98 RTS INDEX (w USD) Rosja 1291,19 2,10 3,72 1,59 11,15 11,85 BIST 100 Turcja 116316,00 2,54 2,52 1,02 30,74 0,85 WIG 20 Polska 2405,47 -0,32 -1,81 -7,55 6,98 -2,26 WIG Polska 62603,25 -0,41 -1,41 -6,42 5,51 -1,79 mWIG 40 Polska 4777,82 -0,59 -0,76 -4,90 -2,16 -1,43

Ogółem, wśród spółek z obrotem powyżej miliona złotych (45) na plusie dzień zakończyło tylko 14 podmiotów. Patrząc na cały rynek, spadków było blisko dwukrotnie więcej niż wzrostów. Taka sytuacja nie może nastrajać optymizmem byków, szczególnie, że wiele analiz sugerowało, iż 2018 r. przyniesie odbicie w segmencie małych i średnich spółek.

Michał Żuławiński

