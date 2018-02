Dębica zachwyca obrotami, przebija większość WIG20

Firma Oponiarska Dębica podała wyniki za 2017 rok, które okazały się wyraźnie lepsze od podanych rok wcześniej. Doprowadziło to do ogromnych obrotów na akcjach, które przez długi czas były najwyższe spośród wszystkich spółek na GPW.

Zysk netto Firmy Oponiarskiej Dębica wzrósł w 2017 roku o 92,8 proc. do 124,8 mln zł. Przychody grupy w tym okresie wzrosły o 17 proc. do 1963,5 mln zł - podała spółka w komunikacie. W samym czwartym kwartale przychody grupy wyniosły 444,8 mln zł, o 38,1 proc. więcej rdr, a zysk netto 11,7 mln zł, czyli więcej rdr o 27,3 mln zł.

Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear za cztery kwartały 2017 r. wyniosła 1764,0 mln zł, tj. o 257,7 mln zł więcej rdr. Za 12 miesięcy 2017 r. sprzedaż ta stanowiła 89,8 proc. sprzedaży ogółem, wobec 89,7 proc. rok wcześniej.

Zdaje się, że opublikowanie raportu stoi za przeprowadzeniem bardzo dużych transakcji na akcjach Dębicy. Obrót wynosi obecnie (ok. 15:00) ponad 23 mln zł, a przez długi czas był nawet najwyższy spośród wszystkich spółek na GPW. Obecnie Dębicę dogoniły już co prawda niektóre spółki z WIG20, choć większość z nich nadal może jedynie pomarzyć o zbliżonym do niej wyniku. W przypadku takich spółek jak Eurocash, Cyfrowy Polsat czy mBank, ich obroty nie przekroczyły dziś nawet 3 mln zł.

W przypadku Dębicy mamy jednak do czynienia z bardzo niewielką liczbą przeprowadzonych transakcji (w stosunku do obrotów), było ich bowiem do tej pory jedynie 130. Oznacza to, że średnio transakcje były przeprowadzane na kwotę aż 180 tys. złotych. Wszystko wskazuje zatem, że za obrót odpowiadać musi jakiś znaczący akcjonariusz spółki. Jedyny taki, znany w danym momencie, to spółka Goodyear, która zgodnie z ostatnim raportem posiadała 81,39 proc. udziałów w Dębicy. Póki co nie wiadomo jednak, czy to na pewno ona dokonywała sprzedaży.

Zmiana warunków współpracy z Goodyear

Być może na zmiany w akcjonariacie ma wpływ niedawno ogłoszona zmiana zasad współpracy Dębicy ze swoim strategicznym inwestorem, a więc właśnie z amerykańskim koncernem Goodyear. Zgodnie z nowymi warunkami współpracy polska spółka będzie dostarczać Amerykanom wszystkie wyprodukowane opony marek należących do Grupy Goodyear, po cenach rynkowych ustalanych zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear - ceny będą ustalane w ten sposób, aby zysk Dębicy ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży.

Dodatkowo Dębica będzie mogła sprzedawać do Goodyear opony produkowane pod markami należącymi do Dębicy. Zbycie takich opon do Goodyear będzie rozliczane także zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear.

Ponadto Goodyear, w ramach umów, umożliwi Dębicy korzystanie z wszelkich danych technicznych i licencji, w zakresie w jakim może być potrzebne do wytwarzania i sprzedaży produktów zgodnie z zamówieniami Goodyear, bez dodatkowych płatności ze strony spółki.

Dębica oczekuje pozytywnego wpływu nowych warunków współpracy z Goodyear na swoje wyniki, w tym na zysk. „Zarząd szacuje, że zmiana zasad współpracy powinna mieć pozytywny wpływ na wynik spółki za 2018 r. w wysokości do kilku milionów złotych. Ze względu na zmienność uwarunkowań rynkowych, nie da się obecnie dokonać szacunku w sposób bardziej precyzyjny, a ostateczny wpływ na wynik może różnić się od szacowanego" - podano w komunikacie Dębicy.

Adam Hajdamowicz