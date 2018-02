Sprzedaż oczyszczaczy powietrza w górę. Ile kosztują i jaki wybrać?

Smog to rosnący problem, który dotyka głównie mieszkańców dużych miast. Z pomocą przyszła nowoczesna technologia – oczyszczane powietrza, których sprzedaż, według niektórych źródeł, wzrosła o kilkaset procent w ciągu 5 lat.

Problem smogu dotyka nas w sezonie grzewczym. Jednak obok niego na jakość powietrza, którym oddychamy, wpływa również m.in. kurz, pyły, alergeny, aerozole, a także rakotwórcze substancje typu SLS, SLES. Dlatego tak ważne jest zadbanie o powietrze w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywamy zdecydowaną większość naszego czasu. Niestety ich wietrzenie nie zawsze wchodzi w grę. Podczas alarmów smogowych, które informują o dużym przekroczeniu norm, jest ono nawet niewskazane.

Warto zatem zadbać samodzielnie o to, czym oddychamy na co dzień w pomieszczeniach. Tu z pomocą przychodzi nowoczesna technologia – domowe oczyszczacze powietrza, czyli inteligentne urządzenia stworzone do utrzymywania odpowiedniej higieny w pomieszczeniu. Nieustannie monitorują jakość powietrza, a jeśli jest ono zanieczyszczone, rozpoczynają jego filtrację, obniżając tym samym jego szkodliwość.

Rodzaje oczyszczaczy powietrza

Oczyszczacze powietrza mają za zadanie wyłapywać niepożądane pyły, cząstki i gazy, czyli zadbać o to, aby w naszym otoczeniu było czyste powietrze. Niektóre urządzenia potrafią wyeliminować niemal 100 proc. zanieczyszczeń z otaczającego nas powietrza.

Na rynku dostępna jest szeroka oferta oczyszczaczy. Można je sklasyfikować według filtra, jaki w nich zastosowano lub między innymi ze względu na typ użytkownika, dla którego urządzenie jest przeznaczone. Warto pamiętać, że każdy oczyszczacz ma inną budowę, a zanieczyszczenia separuje za pomocą filtrów:

warstwowych,

elektrostatycznych,

węglowych,

wodnych,

HEPA.

Flit warstwowy znajduje zastosowanie głownie w eliminacji pyłków roślinnych, zarodników czy innych drobin. Ich zaletą jest to, że większość z nich można wielokrotnie czyścić, jednak nie niwelują przykrych zapachów, pleśni, bakterii czy wirusów. Te natomiast można usunąć za pomocą filtra elektrostatycznego. Powietrze, które przez niego przepływa, owiewa cieniutkie druciki znajdujące się w jego wnętrzu. Są one podłączone do wysokiego napięcia, dzięki czemu powodują dodatnie naładowanie zawartych w powietrzu cząsteczek pyłu. Następnie przepływają między płytkami naładowanymi ujemnie, na których się osądzają. Filtry te usuwają z powietrza dym papierosowy, nieprzyjemne zapachy czy związki chemiczne i organiczne. Jednak urządzenie z tego typu filtrem nie jest odpowiednie do każdego mieszkania czy domu, ponieważ podczas ich pracy powstaje ozon, który, choć działa bakteriobójczo, może powodować podrażnienie układu oddechowego.

eliminuje gazy tj. dwutlenek siarki, azotu oraz zanieczyszczenia organiczne. W zależności od modelu może być wymienny bądź wbudowany w gruby wkład, na który składa się kilka jego warstw. W drugim przypadku nie ma możliwości wymiany pojedynczych filtrów, co podnosi koszt jego eksploatacji. Natomiast filtr wodny zatrzymuje bakterie w zbiorniku z wodą. Zaletą urządzenia jest oczyszczanie z równoczesnym nawilżaniem powietrza. Jednak trzeba zadbać o częstą wymianę filtra, ponieważ obecność wody może prowadzić do rozwoju bakterii czy drobnoustrojów.

Najpopularniejszym filtrem jest filtr HEPA, który łapie cząsteczki zanieczyszczeń na trzy sposoby tj. przechwytywanie, zderzanie lub dyfuzja. O jego skuteczności decyduje grubość, prędkość powietrza oraz średnica włókien, z których jest zbudowany. Charakteryzuje się wysoką skutecznością wychwytywania cząsteczek z powietrza, m.in. usuwa wszelkie bakterie, wirusy, pyły, roztocza, a także zarodniki pleśni czy grzybów. Należy jednak mieć na uwadze, że im wyższa liczba przy HEPA, tym wyższa jego skuteczność (np. E10, E11, E12 i H13).

Natomiast ze względu na typ użytkownika, oczyszczacze powietrza możemy podzielić na:

oczyszczacze dla alergików,

oczyszczacze z funkcją niwelowania czynników będących wynikiem smogu,

oczyszczacze z wbudowanym nawilżaczem,

oczyszczacze z funkcją jonizacji powietrza - jonizatory powietrza.

Wskazanym urządzeniami dla alergików są oczyszczacze powietrza, które posiadają wielostopniową filtrację powietrza. Wykorzystują one zestaw filtrów różnego rodzaju, które eliminują praktycznie każdy rodzaj zanieczyszczeń alergizujących występujących w powietrzu. Natomiast, jeśli chcemy ograniczyć liczbę groźnych czynników będących wynikiem smogu, zalecane jest zastosowanie oczyszczaczy z filtrem HEPA w połączeniu z filtrem z węglem aktywnym. Innym rodzajem urządzenia, jest oczyszczacz posiadający wbudowany nawilżacz powietrza, wytwarzający mgiełkę z pary wodnej lub parę, która podwyższa wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Pomaga to zmniejszyć ilość drobnoustrojów, bakterii, wirusów, roztoczy i innych zanieczyszczeń. Taką funkcję spełniają oczyszczacze bazujące na filtracji elektrostatycznej lub mechanicznej (HEPA). Natomiast jonizator powietrza to typ oczyszczacza, którego głównym zadaniem jest wytwarzanie jonów ujemnych i uwalnianie ich do otoczenia. W wielkim uproszczeniu, jego działanie polega na przyciąganiu do siebie i sklejaniu pyłów z powietrza, a następnie wywołuje ich opadanie na ziemię. Jonizator ma również na celu przywrócenie równowagi między jonami – praktycznie każde urządzenie elektryczne generuje głównie jony dodatnie, przez co wytwarza się mikroklimat sprzyjający rozmnażaniu wirusów, grzybów, roztoczy i innych alergenów. Jednak należy mieć na uwadze, że jonizatory generujące same jony ujemne nie są skuteczne przeciw większości składnikom smogu.

Jak wybrać odpowiednie urządzenie?

Dokonując wyboru oczyszczacza powietrza, należy wziąć pod uwagę indywidualne oczekiwania, a więc zastanowić się, jakie będzie główne zadanie urządzenia, ale również takie aspekty, jak jego wydajność, metody filtracji, poziom hałasu, funkcje dodatkowe, zużycie energii, wymienialność filtra czy dostęp do części zamiennych.

– Najważniejszym elementem jest ustalenie rzeczywistych potrzeb kupującego. Wybierając urządzenie, powinniśmy zwrócić uwagę na jego wydajność w przeliczeniu na metry kwadratowe pomieszczenia, w którym planujemy go postawić. Warto zwrócić też uwagę, co chcemy uzyskać, korzystając z oczyszczacza – przeciwdziałanie alergii, walka ze smogiem. Wspólnym mianownikiem doboru produktów jest jednak ich – potwierdzona badaniami – skuteczność, a także gwarancja późniejszego serwisu, w tym wymiany filtrów – informuje Michał Mystkowski, rzecznik prasowy mediaexpert.

Najważniejszym parametrem, na jaki należy zwrócić uwagę, jest jego wydajność. Wskazuje ona ilość powietrza, jaką urządzenie jest w stanie przefiltrować w ciągu godziny. W tym celu producenci wskazują maksymalną powierzchnię pomieszczenia, do której dane urządzenie jest przeznaczone, oraz stopień przepływu powietrza. Warto zwrócić uwagę, jaką wartość wskazuje producent odnośnie do mocy oczyszczacza – czy jest on w stanie wymienić powietrze w pokoju pięć razy w ciągu godziny czy może raz. O doborze filtra kupujący decydują indywidualnie. Warto jednak zadbać, aby zastosowana technologia została dobrana do odpowiedniego rodzaju zanieczyszczeń. To, jaki model zostanie wybrany, zaważy również na dostępności części, serwisie czy częstotliwości wymiany filtrów. Dlatego należy sprawdzić, czy produkt pochodzi od autoryzowanego dystrybutora oraz czy posiada gwarancję w Polsce. Oczyszczacze powietrza przy dużym zanieczyszczeniu pracują niekiedy całą dobę. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić informację o zakresie, który odpowiada najwolniejszej oraz największej prędkości wentylatora. Dla komfortowego snu, przy włączonym urządzeniu, powinno ono generować hałas nieprzekraczający 35 dB.

Duży rozstrzał cenowy

Kolejnymi parametrami, które mogą wypłynąć na wybór oczyszczacza powietrza, są jego. Możemy spotkać się z takimi udogodnieniami, jak wbudowany nawilżacz powietrza, tryb automatyczny, czyli kontrola pracy na podstawie odczytów z czujników, wskaźnik jakości powietrza, sterowanie pilotem, sterowanie przez sieć lokalną, czujnik światła i automatyczną regulację jasności wyświetlacza czy timer.

W przypadku oczyszczaczy powietrza na rynku mamy do czynienia z dużym rozrzutem cenowym. Bardzo często jednak cena odwzorowuje jakość urządzenia. Zanim zdecydujemy się na zakup urządzenia w promocyjnej cenie, warto sprawdzić jego parametry oraz posiadane funkcje.

Mediaexpert oraz MediaMarktSaturn, jedne z marek na rynku RTV AGD, tj.potwierdzają, że klienci kierowani większą świadomością odnośnie do zanieczyszczenia powietrza, oczyszczaczami powietrza są zainteresowani już od 2013 r. Dodatkowo widać ciągły wzrost sprzedaży tego typu urządzeń w ciągu ostatnich pięciu lat. Jest to także najsilniej rosnąca kategoria sprzętu do wyposażenia domu – rynek wzrósł o kilkaset procent.

– Świadomość problemu zanieczyszczenia powietrza spowodowała ogromny wzrost zainteresowania domowymi urządzeniami oczyszczającymi – nie są one już uważane za luksus, lecz stają się elementarnym wyposażeniem domu czy biura. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, w ciągu ostatnich dwóch lat mocno rozszerzyliśmy ofertę tych produktów. (…) W 2016 r. mieliśmy wybór oczyszczaczy siedmiu marek, z których najlepiej sprzedającym się był oczyszczacz na filtr wodny. Natomiast w 2017 r. oraz 2018 r. MediaMarkt wprowadził do sprzedaży kolejne marki – informuje nas Dorota Tetiurko z działu zakupu sieci MediaMarkt.

Oczyszczacze są wyposażone w różnorodne funkcje i rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Posiadają również różne rodzaje filtrów, w zależności od tego, jakich zanieczyszczeń chcemy się pozbyć. W zależności od marki czy rodzaju, zakup urządzenia to wydatek od ok. 400 do 3000 zł. Na cenę wpływa również powierzchnia pomieszczenia, w której dany oczyszczacz zostanie ustawiony. Przykładowo koszt urządzenia wyposażonego w filtr HEPA może wynosić: dla powierzchni do 25 mkw. – 290-1700 zł, od 26 do 50 mkw. – 300-2000 zł, powyżej 51 mkw. – 550-5500 zł. Natomiast cena oczyszczacza z filtrem węglowym to około: 300-500 zł (do 25 mkw.), od 26 do 50 mkw. – 500-1500 zł, powyżej 51 mkw. – 100-5500 zł.

Przykładowe ceny najlepiej sprzedających się oczyszczaczy powietrza w sieci MediaMarktSaturn Model oczyszczacza Cena PHILIPS 480000064 1999 zł HAUS & LUFT 480002406 1498 zł SENCOR 480001486 498 zł ELECTROLUX 480000086 1949 zł ELECTROLUX 480000086 1398 zł HB 480001249 799 zł HAUS & LUFT 480002406 748 zł VENTA 480000081 1469 zł Źródło: MediaMarktSaturn Polska dla Bankier.pl

W związku z tym, że jedynym miejscem, w którym mamy wpływ na jakość powietrza, jakim oddychamy, jest nasze mieszkanie bądź dom, warto dokładnie przeanalizować oferty oczyszczaczy. Z jednej strony rynek oferuje szeroki wybór urządzeń, których zadaniem jest poprawa jakości powietrza. Z drugiej natomiast należy pamiętać, że oczyszczacze, w zależności od ich rodzaju, przeciwdziałają tylko na określony rodzaj zanieczyszczeń. Zatem wybór odpowiedniego urządzenia pozostaje kwestią indywidualną.