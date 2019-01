Skoryg. EBITDA LIFO PKN Orlen wzrosła w IV kw. '18 o 22 proc., do 2,34 mld zł

Skorygowana EBITDA LIFO PKN Orlen w czwartym kwartale 2018 roku wzrosła rdr o 22 proc. i wyniosła 2,34 mld zł - poinformował PKN Orlen w prezentacji. Analitycy oczekiwali, że wyniesie ona w czwartym kwartale 2,16 mld zł.

Segment detaliczny PKN Orlen w czwartym kwartale 2018 roku osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 917 mln zł.

Wynik został osiągnięty przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 6 proc. r/r, w tym w Polsce o 5 proc., w Czechach o 7 proc., na Litwie o 11 proc. i w Niemczech o 8 proc. Koncern odnotował również wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym w Czechach na poziomie 2,1 pp (r/r) w efekcie pełnego włączenia do sieci stacji paliw przejętych od OMV.

Spółka zanotowała też wzrost marż paliwowych na rynku polskim, niemieckim i czeskim oraz wzrost marż pozapaliwowych na rynku polskim i czeskim (r/r).

PKN Orlen kontynuował również rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie kolejnych 69 punktów gastronomicznych. Łącznie funkcjonowało już 2016 punktów, w tym: 1667 Stop Cafe w Polsce (włączając w to 354 sklepy convenience pod marką O!SHOP), 270 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 56 Star Connect w Niemczech. Na koniec 2018 roku koncern posiadał 2803 stacji, co oznacza wzrost liczby obiektów o 20 (r/r). W IV kwartale PKN Orlen kontynuował projekt rozwoju elektromobilności, uruchamiając ładowarkę na stacji w Siewierzu. Tym samym rozpoczęto etap montażu stacji ładowania w ramach projektu inwestycyjnego, który do końca 2019 roku przewiduje powstanie 50 punktów.

Segment downstream PKN Orlen w czwartym kwartale 2018 roku wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 1,3 mld zł.

"Wynik osiągnięto przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 1 proc. r/r, w tym oleju napędowego r/r o 3 proc. (wzrost w Polsce r/r o 8 proc.). W tym okresie odnotowano dodatni wpływ makro (r/r) głównie w efekcie wzrostu dyferencjału Brent/Ural, poprawy marż na średnich destylatach i ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz olefinach, jak również osłabieniu kursu PLN względem walut obcych. Pozytywny efekt zmian powyższych czynników został częściowo ograniczony przez negatywny wpływ wyższych kosztów zużyć własnych, w wyniku wzrostu cen ropy, oraz niższych marż na lekkich destylatach, poliolefinach i PCW" - napisano w komunikacie prasowym PKN Orlen.

"Na wyniki segmentu w IV kwartale wpływ miały również cykliczny remont instalacji Olefin i postój instalacji PTA w PKN Orlen oraz wydłużony postój instalacji Steam Cracker w Unipetrol po cyklicznym remoncie z 3Q18" - dodano.

Segment wydobycia PKN Orlen w IV kwartale 2018 roku po raz kolejny przyniósł dodatni wynik EBITDA LIFO na poziomie 66 mln zł. Średnie wydobycie w tym czasie wzrosło o 25 proc. r/r osiągając poziom 20,2 tys. boe/d. Na terenie polskich koncesji zakończono wiercenie trzech otworów Bystrowice, Miłosław i Komorze oraz rozpoczęto wiercenie otworu Czarna Dolna w Projekcie Bieszczady. Zakończono też akwizycję danych sejsmicznych 3D Chełmno. W Kanadzie, wraz z partnerami, w minionym kwartale rozpoczęto wiercenie 7 odwiertów, zabiegowi szczelinowania poddano kolejnych 7 odwiertów, a do produkcji podłączono 10 otworów. W rejonie Kakwa zakończono kolejną fazę rozbudowy instalacji do wstępnego przerobu gazu oraz kontynuowano rozbudowę instalacji do magazynowania wody.

Wyniki PKN Orlen w czwartym kwartale 2018 roku w podziale na segmenty (dane w mln zł)

Wyniki - podział na segmenty 4Q2018 4Q2017 różnica Dowstream





EBITDA LIFO 1 322 1 636 -19,2% Efekt LIFO -799 731 -- EBITDA 523 2 367 -77,9% Amortyzacja -476 -439 8,4% EBIT 47 1 928 -97,6% EBIT LIFO 846 1 197 -29,3%







Detal













EBITDA LIFO 917 491 86,8% Efekt LIFO - - -- EBITDA 917 491 86,8% Amortyzacja -118 -112 5,4% EBIT 799 379 111% EBIT LIFO 799 379 111%







Wydobycie













EBITDA LIFO 66 78 -15,4% Efekt LIFO - - -- EBITDA 66 78 -15,4% Amortyzacja -71 -76 -6,6% EBIT -5 2 -- EBIT LIFO -5 2 --







Funkcje korporacyjne













EBITDA LIFO -263 -183 43,7% Efekt LIFO - - -- EBITDA -263 -183 43,7% Amortyzacja -32 -35 -8,6% EBIT -295 -218 35,3% EBIT LIFO -295 -218 35,3%







RAZEM













EBITDA LIFO 2 042 3 047 -33,0% Efekt LIFO -799 -107 -- EBITDA 1 243 2 940 -57,7% Amortyzacja -697 -616 13,1% EBIT 546 2 324 -76,5% EBIT LIFO 1 345 2 431 -44,7%

Część analityków w swoich prognozach wyników PKN Orlen uwzględniło odpisy, o których wcześniej informowała spółka, ale część tego nie zrobiła. W związku z tym zrezygnowaliśmy w tym kwartale z podawania konsensusu na wyniki raportowane PKN Orlen ze względu na nieporównywalność poszczególnych prognoz. Podaliśmy konsensus tylko na przychody, a także na wyniki EBITDA LIFO i EBIT LIFO skorygowane.

Wyniki PKN Orlen w czwartym kwartale 2018 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów (dane w mln zł)

4Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2018 rdr Przychody 29420 27613 6,5% 18,9% -3,0% 100050 4,9% EBITDA 1243 -- -- -54,8% -59,4% 9672 -13,5% EBITDA LIFO skor. 2340 2160 8,3% 21,7% -2,7% 10000 4,4% EBIT 546 -- -- -73,9% -76,2% 7218 -17,6% EBIT LIFO skor. 1646 1595 3,2% 30,6% -4,7% 7547 5,4% zysk netto j.d. 804 -- -- -48,5% -61,0% 6036 -12,1% marża EBITDA 4,2% 6,7% -2,43 -6,91 -5,87 9,7% -2,75 marża EBIT 1,9% 4,2% -2,37 -6,60 -5,69 7,2% -3,59 marża netto 2,7% 3,0% -0,29 -3,57 -4,07 6,0% -2,46

W pierwszym kwartale 2019 roku modelowe marże rafineryjna z dyferencjałem i downstream spadają w porównaniu z czwartym kwartałem 2018 roku - podał Orlen w prezentacji. Natomiast w całym 2019 roku cen ropy Brent i marży downstream na poziomach porównywalnych ze średnią za 2018 rok

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen spada do 4,3 USD za baryłkę z 4,8 USD/bbl w IV kwartale 2018 roku.

Dyferencjał Ural/Brent wynosi 0,0 USD/bbl wobec 1 USD/bbl kwartał wcześniej.

Modelowa marża petrochemiczna spada do 919 euro na tonę z 921 euro na tonę kwartał wcześniej.

Modelowa marża downstream spada do 9,8 USD/bbl z 12,1 USD/bbl w IV kwartale 2018 r.

Średnia cena ropy Brent spada do 58 USD/bbl z 69 USD/bbl kwartał wcześniej.

Prezentowane przez PKN Orlen dane na temat marż zawierają informacje dostępne dla spółki do dnia 18 stycznia 2019 r.

PKN Orlen podał, że oczekiwana presja na cenę ropy w efekcie prognozowanego spowolnienia gospodarki światowej oraz wzrostu wydobycia ropy w USA, będzie ograniczona w efekcie porozumienia krajów OPEC+ dotyczącego obniżenia wydobycia ropy o 1,2 mln bbl/d.

Oczekiwany jest też wzrost marży rafineryjnej z dyferencjałem Brent-Ural w efekcie rosnącego zapotrzebowania na średnie destylaty oraz spadku popytu na ropę Ural na skutek zbliżającego się wprowadzenia regulacji IMO od 2020 roku.

Pozytywny wpływ wzrostu marży rafineryjnej z dyferencjałem Brent-Ural zostanie zniwelowany poprzez spadek marż petrochemicznych w efekcie uruchomienia nowych mocy petrochemicznych opartych głównie na tańszym wsadzie.

Czynnikiem wspierającym poziom marży downstream jest oczekiwany dalszy wzrost konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych na rynkach macierzystych.

W przypadku konsumpcji paliw oczekiwana jest stabilizacja popytu na benzynę oraz nieznaczny wzrost popytu na olej napędowy w Czechach, Niemczech i na Litwie. W Polsce oczekiwany jest dalszy wzrost popytu na benzynę oraz olej napędowy.

pr/