Ostrołęka C jednak na gaz?

Skala podwyżki ceny w ogłoszonym przez PKN Orlen wezwaniu na akcje Energi może być zaskakująca dla rynku - oceniają analitycy. Zdaniem Michała Kozaka z Trigon DM może to oznaczać zgodę Skarbu Państwa na zamianę budowanego bloku energetycznego w Ostrołęce na opalany gazem.

PKN Orlen w środę po sesji podniósł cenę w wezwaniu na 100 proc. akcji Energi do 8,35 zł z 7 zł oferowanych wcześniej.

"W otoczeniu przeceny pozostałych spółek energetycznych i trwającej pandemii, skala podwyżki powinna być zaskoczeniem dla większości rynku, choć zalecaliśmy w ostatnich strategiach miesięcznych przeważenie Energi w portfelu, licząc na pewną podwyżkę" - napisał Michał Kozak w porannym raporcie Trigon DM.

Dodał, że wyższa cena oznaczałaby wzrost kosztu zakupu 100 proc. Energi o 560 mln zł, co stanowi 2,1 proc. obecnej kapitalizacji PKN Orlen. Cały wydatek na zakup Energi to ok. 3,46 mld zł, czyli 13 proc. kapitalizacji PKN.

Mnożnik transakcyjny EV/EBITDA na 2020 rok wynosi ok. 4,6-4,8x, przy DN/EBITDA rzędu 3,1-3,3x.

"Podwyżka może wynikać oczywiście z presji Skarbu Państwa, ale z drugiej strony może być efektem „przekonania” Skarbu Państwa przez PKN o braku chęci budowy Ostrołęki C węglowej, czy też np. dokapitalizowania PGG, co istotnie zwiększyłoby wartość Energi" - napisano w raporcie.

Michał Kozak ocenia, że krótkoterminowo rynek może zareagować negatywnie na informację w przypadku notowań Orlenu i oczywiście pozytywnie w przypadku Energi, jednak kierunek reakcji w średnim terminie nie jest już taki jednoznaczny.

"Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie scenariusz lepszego wykorzystania przejętych aktywów Energi przez PKN, inwestycji w źródła gazowe i OZE, co byłoby zbieżne z kierunkiem dywersyfikacji sektora oil&gas w Europie. Ostatnie decyzje dotyczące cięć w PGG i możliwa gruntowna restrukturyzacja sektora górniczego (wygaszenie nierentownych kopalni; czemu sprzyjałoby wcześniejsze przeprowadzenie wyborów w okresie pandemii/izolacji) mogłyby oznaczać w pewnym stopniu uzasadnienie decyzji PKN o takiej podwyżce" - napisał analityk Trigon DM.

"Kluczowe w kolejnych dniach powinny być wypowiedzi PKN o pomyśle na capexy w energetyce (CEO mówił o udziale w transformacji), oraz na inwestycje w Enerdze (zwłaszcza dotyczące wyboru paliwa w Ostrołęce - uważamy, że wybrany będzie wariant gazowy)" - dodał.

Analitycy DM BDM również liczyli na podwyżkę ceny w wezwaniu na akcje Energi.

"Liczyliśmy na podniesienie ceny w wezwaniu. Obecna propozycja (8,35 zł) jest 19,3 proc. wyższa niż cena zaoferowana 5 grudnia i zbliżona do wyceny z naszej ostatniej rekomendacji z 18.03.2019 +redukuj+ 8,4 zł. Zwracamy przy tym uwagę, że od momentu ogłoszenia wezwania kurs Energii ustabilizowany był wokół 7 zł/akcję przy spadkach pozostałych spółek o 45 proc. (PGE) - 33 proc. (Tauron)" - napisano w porannym raporcie DM BDM.

Na początku grudnia PKN Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi. Jednym z warunków wezwania jest złożenie zapisów na sprzedaż akcji uprawniających do co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

Zapisy rozpoczęły się 31 stycznia i mają potrwać do 22 kwietnia.

31 marca Komisja Europejska wydała bezwarunkową decyzję w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Energą. W związku z decyzją Komisji Europejskiej spełnił się warunek prawny wezwania. (PAP Biznes)

pr/ osz/