Rosyjski bank centralny zmniejszył rezerwy w dolarach do 22 proc.

Rosyjski bank centralny zmniejszył w okresie od lipca 2017 roku do czerwca 2018 roku udział dolara amerykańskiego w swych rezerwach walutowych do 21,9 proc.; wcześniej było to 43,7 proc. Bank zwiększył zarazem w rezerwach udział innych walut - juana i euro.

Dane te opublikowane zostały w ogłoszonym przez bank centralny raporcie o zarządzaniu aktywami w walucie i złocie. Raport, który pojawił się z półrocznym opóźnieniem, omówiły w czwartek media w Rosji.

Wynika z niego, że w okresie od lipca 2017 roku do czerwca 2018 roku wielkość aktywów w złocie i walutach wzrosła o 9,6 proc., do 458,1 mld USD. Udział dolara w rynkowej wartości tych aktywów spadł z 43,7 proc. (według stanu z końca marca 2018 roku) do 21,9 proc., udział euro wzrósł z 22,2 proc. do 32 proc., a udział juana zwiększył się trzykrotnie - z 5 proc. do 14,7 proc.

W październiku ub.r. prezydent Władimir Putin powiedział, że bank centralny został zmuszony do zmiany struktury rezerw walutowych ze względu na ryzyko wynikające z sytuacji politycznej. Szefowa banku Elwira Nabiullina zapewniła wówczas, że w dywersyfikowaniu rezerw międzynarodowych bank uwzględnia ryzyko płynące z sytuacji geopolitycznej, jak i względy ekonomiczne i finansowe.

W zeszłym roku bank centralny sprzedał 85 proc. amerykańskich obligacji skarbowych i Rosja opuściła grono głównych posiadaczy tych obligacji. Zmniejszyła swój stan posiadania z obligacji o wartości 96,1 mld USD najpierw do 48,7 mld USD, a później - w maju ub.r. - już do 14,9 mld USD. Rosja kupiła także rekordową ilość złota, przygotowując się do ewentualnego dalszego zaostrzania nałożonych na nią amerykańskich sankcji.

Władze w Moskwie zapowiadają także "dedolaryzację" krajowej gospodarki i dążą do przechodzenia w rozliczeniach z Chinami czy UE na - odpowiednio - juany i euro, a w rozliczeniach z krajami poradzieckimi należącymi do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EuAG) - na ruble.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)

