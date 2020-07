fot. Jacek Szydłowski / FORUM

Finansowane przez państwo składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla części duchownych były w ubiegłym roku rekordowe – podaje środowa „Rzeczpospolita” w artykule "Rosną wydatki na księży". .

Według dziennika w 2019 r. wydatki na składki emerytalne i zdrowotne duchowieństwa Kościołów i związków wyznaniowych pochłonęły 153 mln zł.

"To główny element Funduszu Kościelnego, który w ubiegłym roku wyniósł 171 mln. To nieco mniej w stosunku do roku 2018, ale sama kwota na składki była rekordowa" - pisze "Rz".

Gazeta podała dane za informacją MSWiA o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu państwa w części "wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne".

"Rz" przypomniała, że podczas kampanii wyborczej zmian w funduszu domagało się trzech kandydatów, a projekt przewidujący jego likwidację złożyła w Sejmie Lewica.

ago/ wj/