Rekordowe wyniki LiveChata. Kurs w górę

LiveChat podał wyniki za rok obrotowy 2017/2018. Zarówno przychody jak i zyski są najwyższe w historii, wzrost liczby klientów w tym roku jednak nieco wyhamował. Pomimo tego akcje spółki wyraźnie drożeją.

LiveChat Software miał w IV kwartale 2017/18 12,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 6,3 proc. rdr - podała spółka w raporcie rocznym. Zysk operacyjny wzrósł w tym okresie o 6,7 proc. rdr do 16 mln zł, a EBITDA zwiększyła się o 3,9 proc. rdr do 16,1 mln zł. Przychody wzrosły natomiast o 6,7 proc. rdr do 23 mln zł.

Wyniki Livechat Software w IV kwartale roku obrotowego 2017/18 oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów 4Q2017/18 wyniki kons. różnica r/r q/q Przychody 23,0 23,2 -0,8% 13,9% 4,5% EBITDA 16,1 16,9 -5,0% 4,5% 3,9% EBIT 16,0 16,3 -2,0% 6,7% 6,7% zysk netto j.d. 12,8 13,1 -2,4% 6,7% 6,7% marża EBITDA 70,0% 72,6% -2,63 -6,24 -0,45 marża EBIT 69,6% 69,9% -0,37 -4,69 1,38 marża netto 55,7% 56,1% -0,49 -3,75 1,11 Źródło: PAP

W całym roku obrotowym 2017/18, czyli od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., LiveChat miał 48,3 mln zł zysku netto (wzrost o 12,6 proc. rdr), przy przychodach na poziomie 89,4 mln zł (+ 17,3 proc. rdr). Pod względem wyników był to zatem kolejny rekordowy rok dla tej spółki. Wyniki te okazały się jednak nieco gorsze, niż zakładał konsensus PAP.

„W 2017 roku finansowym kontynuowaliśmy intensywny rozwój działalności, co przełożyło się na wzrost wyników finansowych o kilkanaście procent w porównaniu z wcześniejszym rokiem. Utrzymujemy bardzo wysoką rentowność i generujemy wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co pozwala nam kontynuować politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.” – powiedział prezes spółki, Mariusz Ciepły.

Wyniki zostały bardzo dobrze odebrane przez inwestorów, a akcje LiveChata drożały dziś nawet o ponad 7 proc. Jeszcze wczoraj kurs odbił się jednak niemal od dna, kiedy to po raz kolejny zszedł do najniższego poziomu od gwałtownego spadku tuż po uruchomieniu przez Facebook nowej, biznesowej wersji platformy Messenger. Zrodziło to wtedy obawy o możliwość powstania bardzo poważnego konkurenta dla polskiej spółki. Obecnie kurs spółki znajduje się ok. 40 proc. poniżej historycznego maksimum z czerwca zeszłego roku.

Kluczowe dla wyników wciąż pozostaje tempo zwiększania bazy abonenckiej. Według stanu na 1 kwietnia 2018 r. z płatnego rozwiązania „LiveChat” korzystało 24.065 klientów, czyli o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym roku wzrost liczby klientów jednak nieco wyhamował i już nie jest aż tak imponujący jak w poprzednich latach.

W minionym roku LiveChat upublicznił i rozwijał nowe produkty – narzędzie do tworzenia chatbotów - BotEngine, rozwiązanie do tworzenia firmowych baz wiedzy - KnowledgeBase oraz chat.io - aplikację do czatowania, którą charakteryzuje ciągłość rozmowy z użytkownikiem oraz możliwość integracji z różnymi kanałami komunikacji.

„Kontynuujemy strategię rozwoju technologii ułatwiających komunikację pomiędzy firmami a konsumentami. Dążymy do stworzenia ekosystemu narzędzi i rozwiązań kompleksowo wspierających użytkowników w tym zakresie, dlatego nie tylko rozwijamy nasz flagowy produkt LiveChat, ale również wprowadzamy na rynek nowe rozwiązania, których nadrzędnym celem jest wsparcie obsługi klienta i poprawa jej efektywności” – mówił prezes spółki.

Adam Hajdamowicz