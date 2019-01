Rekordowa liczba turystów z Chin odwiedziła Polskę

W 2018 r. padł kolejny rekord odwiedzin Polski przez turystów zza Muru. Niestety, popularność kraju wśród Chińczyków nie rośnie już tak szybko jak kiedyś, a do liderów regionu - Czechów - wciąż nam bardzo daleko.

W 2017 r. Polskę odwiedziło nieco ponad 130 tys. przybyszów z Państwa Środka, natomiast od stycznia do listopada 2018 r. było to ok. 129 tys. - wynika z danych GUS. Zważywszy na to, że w grudniu liczba turystów zza Muru z pewnością przekroczyła 1000 osób, w ubiegłym roku po raz kolejny udało się pobić rekord liczby odwiedzin. Na podstawie wyniku z grudnia 2017 r. można oszacować, że w całym 2018 r. do Polski przybyło ok. 135 tys. turystów z Chin.

O ile cieszyć może kolejny rekordowy wynik, to optymizmem nie napawa wyraźny spadek dynamiki wzrostu. W 2017 r. Polskę odwiedziło o niemal 60 proc. więcej Chińczyków niż w 2016 r., w poprzednich 3 latach dynamika przekraczała 20 proc. Natomiast porównując pierwsze 11 miesięcy 2018 r. do analogicznego okresu 2017 r., tempo wzrostu wyniosło raptem 4 proc.

Aż o 70 proc. - z niecałych 11 tys. do ponad 18 tys. - wzrosła za to liczba turystów z Hongkongu, specjalnego regionu administracyjnego ChRL klasyfikowanego w danych GUS osobno.

W 11 miesięcy udało się również pobić rekord liczby noclegów udzielonych Chińczykom z kontynentu - przebiła ona 212 tys., podczas gdy w 2017 r. sięgnęła 211,2 tys.

W grudniu Polska Agencja Turystyczna informowała, że nasz kraj został wyróżniony przez renomowany magazyn turystyczny China Travel Agent jako "New Holiday Destination of the Year 2018". Polska została uhonorowana jako jedyny kraj w Europie.

Najpopularniejszym celem chińskich turystów w regionie Europy Środkowej pozostają Czechy. W ubiegłym roku ojczyznę Szwejka odwiedziło blisko pół miliona turystów z Chin, o 38 proc. więcej niż rok wcześniej. Ten rekord udało się pobić Czechom już zapewne w październiku. Z wyliczeń czeskiego urzędu statystycznego wynika, że od stycznia do września do kraju nad Wełtawą przybyło 480 tys. Chińczyków. To o 26 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

Obywatele Państwa Środka nie żałują pieniędzy na zagraniczne wojaże. Łącznie wydają na ten cel dwa razy więcej niż Amerykanie i ponad trzy razy więcej niż Niemcy. Z bilansu płatniczego Chin wynika, że od października 2017 r. do końca września 2018 r. Chińczycy przeznaczyli na zagraniczną turystykę aż 275 mld dol. Według wcześniejszych wyliczeń GUS-u goście zza Muru wydają w Polsce najwięcej spośród wszystkich turystów odwiedzających nasz kraj - w 2017 r. było to ok. 7,5 tys. zł na osobę. Łącznie zostawili nad Wisłą ok. miliarda złotych.

Źródło:

Maciej Kalwasiński