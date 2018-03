Rafako szacuje swój zysk netto w '17 na 3,2 mln zł

Rafako szacuje, że jego zysk netto z działalności kontynuowanej w 2017 roku wyniósł 3,2 mln zł, co oznacza spadek rdr o 7,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Według wstępnych skonsolidowanych danych finansowych przychody Rafako w 2017 roku spadły o 92,7 mln zł rdr, do 1,78 mld zł, zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 25,7 mln zł, do 150 mln zł, a zysk operacyjny wzrósł o 21,7 mln zł, do 46,4 mln zł.

Na wyniki Rafako w 2017 roku negatywny wpływ miało dokonanie korekt w wycenie kontraktów długoterminowych po przeprowadzeniu okresowej analizy kosztów poniesionych w związku z ich realizacją oraz weryfikacji założeń odnośnie przyszłych przychodów i kosztów związanych z tymi kontraktami.

Rafako rozpoznało stratę w wysokości 10 mln zł w związku z koniecznością wymiany części urządzeń na kontrakcie dotyczącym budowy kotła fluidalnego oraz z powodu utworzenia dodatkowej rezerwy na spodziewaną stratę w kwocie 9,2 mln zł na kontrakcie dotyczącym instalacji odazotowania spalin, która może wystąpić w przypadku wydania polecenia rozpoczęcia prac na projekcie.

Rafako utworzyło też rezerwy związane z reorganizacją spółki, której nowy etap został rozpoczęty 21 czerwca 2017 r. Ostateczne zobowiązania w związku z reorganizacją wyniosą około 8,4 mln zł i znajdują w całości odzwierciedlenie w wyniku za rok obrotowy 2017.

Wpływ na wyniki Rafako miała też realizacja aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 17,2 mln zł (odroczony podatek nieskutkujący wypływem środków pieniężnych).

Raport roczny Rafako przedstawi 5 kwietnia. (PAP Biznes)

pr/