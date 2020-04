RMF FM: "Odmrażanie" gospodarki się opóźni

Znoszenie rządowych restrykcji będzie bardziej rozciągnięte w czasie niż pierwotnie sądzono – wynika z nieoficjalnych informacji RMF FM. Szczegóły rząd ma podać jutro.

Wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił, że proces „odmrażania” polskiej gospodarki i życia publicznego rozpocznie się 19 kwietnia. Reporterzy RMF FM ustalili, że proces ten odbywał się będzie etapami.

- Będzie łagodzenie otwierania gospodarki. Od poniedziałku tylko parki i lasy oraz poluzowanie limitu wejść do sklepów – napisał na Twitterze Krzysztof Berenda z RMF FM.

Jak dodał, opóźni się otwieranie sklepów odzieżowych w galeriach handlowych. Informacja ta mogła wpłynąć na notowania CCC, które rosły o poranku, a następnie zaczęły mocno spadać. Przypomnijmy, że wczoraj minister aktywów państwowych Jacek Sasin wymienił galerie handlowe w gronie obiektów, które zostaną otwarte.

- Będziemy informować o tym, jakie ograniczenia będą zdjęte: to rzeczywiście może być korzystanie z terenów zielonych, może to dotyczyć handlu, otwarcia części sklepów w galeriach handlowych, chociażby sklepów odzieżowych, (...) również punktów usługowych - powiedział Sasin we wtorek.

Wczoraj wieczorem rzecznik rządu Piotr Muller przyznał, że decyzja o otwarciu szkół i żłobków może zapaść „jako jedna z ostatnich”.

Szczegóły znoszenia kolejnych zakazów rząd ma przedstawić jutro - potwierdził to premier Morawiecki. "Jutro przedstawimy szczegółowy plan dotyczący zarówno najbliższego tygodnia, jak i zarysujemy nasze propozycje dotyczące kolejnych faz zmiany w obostrzeniach na najbliższych kilka tygodni, mniej więcej do połowy maja" - powiedział na środowej konferencji prasowej.

