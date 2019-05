Przywódca greckiej opozycji wzywa premiera do dymisji

Kyriakos Micotakis, przywódca opozycyjnej greckiej partii Nowa Demokracja, która według sondaży zwyciężyła w niedzielę w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wezwał do ustąpienia premiera Aleksisa Ciprasa, szefa lewicowej Syrizy.

"To oczywiste, że naród grecki wycofał swe zaufanie do tego rządu. Premier musi wziąć za to odpowiedzialność. Musi zrezygnować i w kraju trzeba przeprowadzić wybory tak szybko, jak to możliwe" - powiedział Micotakis.

Konserwatywna Nowa Demokracja (ND) uzyska według sondaży exit poll od 32 do 36 proc. głosów, a Syriza od 25 do 29 proc. Jeśli potwierdzą się te sondażowe wyniki, Nowa Demokracja uzyska w PE 8-9 mandatów, a Syriza 6-7.

