JSW: wzrosła produkcja węgla, spadła sprzedaż

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła łącznie 4,07 mln ton i była wyższa o około 17 proc. niż rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Sprzedaż węgla JSW sięgnęła 3,33 mln ton i była niższa o ok. 6,9 proc. niż przed rokiem.

W pierwszym kwartale 2020 roku produkcja węgla ogółem w JSW była wyższa w porównaniu do czwartego kwartału 2019 roku o ok. 4,4 proc.

Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 3,18 mln ton i była wyższa w porównaniu do czwartego kwartału o ok. 22,5 proc. i około 32,6 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,89 mln ton i spadła kdk o ok. 31,6 proc., a rdr o ok. 17,5 proc.

Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,33 mln ton i była niższa w porównaniu do czwartego kwartału 2019 roku o ok. 10 proc., a w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku była niższa o ok. 6,9 proc.

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w pierwszym kwartale 2020 roku ok. 67 proc. wolumenu ogółem.

Produkcja koksu ogółem wyniosła 0,83 mln ton i była wyższa w porównaniu do czwartego kwartału 2019 roku o ok. 21 proc., a w stosunku do produkcji sprzed roku nie uległa zmianie.

Sprzedaż koksu ogółem w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła 1,04 mln ton i wzrosła o ok. 81 proc. kdk i ok. 23,3 proc. w ujęciu rdr.

JSW podało, że cena węgla hard na pierwszy kwartał 2020 r. wyznaczona metodą Nippon Steel w oparciu o średnią koszyka indeksów z okresu grudzień-luty, w stosunku do uzgodnionej na poprzedni okres wzrosła o ok. 4 proc.

Dla transakcji prowadzonych w oparciu o bieżące notowania spotowe najczęstszym wyznacznikiem jest The Steel Index (TSI) obejmujący koszyk węgli hard. Średnia dziennych notowań dla tego indeksu za pierwszy kwartał 2020 r. w stosunku do średniej czwartego kwartału 2019 r. wzrosła o ok. 11 proc.

Średnia dziennych notowań dla indeksu węgli semi-soft za pierwszy kwartał 2020 r. w stosunku do średniej czwartego kwartału 2019 r. wzrosła o ok. 6 proc.

Spółka poinformowała, że szacowana średnia cena (wyrażona w zł) węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w pierwszym kwartale 2020 r. w stosunku do ubiegłego kwartału spadła o ok. 4 proc. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału spadek wyniósł ok. 5 proc.

Szacowana relacja cen węgla koksowego sprzedanego przez JSW w pierwszym kwartale 2020 r. (przeliczonych na USD) do indeksu Nippon Steel wyniosła 85 proc., a do TSI 80 proc.

Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI1) w pierwszym kwartale 2020 r. (dane za styczeń-luty 2020 r.) w stosunku do kwartału poprzedniego utrzymywały się na porównywalnym poziomie.

Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w pierwszym kwartale 2020 roku w stosunku do kwartału ubiegłego spadła o ok. 10 proc.

Notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w pierwszym kwartale 2020 r. spadły w stosunku do kwartału ubiegłego o ok. 6 proc. Średnia cena koksu ogółem (wyrażona w zł) na bazie FCA sprzedanego przez Grupę JSW w pierwszym kwartale 2020 r. spadła o ok. 11 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2019 r.

"Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału spadek wyniósł ok. 12 proc." - napisano. (PAP Biznes)

doa/ gor/