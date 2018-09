Prajsnar: Kluczowe materiały do budowy mieszkań nadal drożeją

Kluczowe materiały do budowy mieszkań nadal drożeją - zauważył dla PAP ekspert portalu RynekPierwotny.pl Andrzej Prajsnar. Ekspert, komentując dane Grupy PSB, dotyczące cen, zauważył, że rysują się wyraźne różnice we wzrostach w różnych grupach towarowych.

Grupa PSB poddała analizie ceny materiałów dla budownictwa. Ceny w sierpniu 2018 r., w stosunku do sierpnia 2017 r., wzrosły we wszystkich grupach towarowych. Najbardziej zdrożały płyty OSB oraz drewno - o 29 proc., a izolacje termiczne o 8,8 proc. Ceny w przypadku materiałów do budowy ścian i kominów wzrosły o 14,2 proc., a cementu i wapna o 4,4 proc., a chemia budowlana zdrożała o 3,7 proc. Minimalnie więcej trzeba zapłacić za materiały do dekoracji (1 proc.).

Ceny w okresie I-VIII 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., wzrosły już tylko w części grup towarowych. Zdrożały płyty OSB oraz drewno - o 34,8 proc., a izolacje termiczne o 11,4 proc. Spadki cen zanotowano w grupie dekoracje (o 0,1 proc), oraz w grupie oświetlenie i elektryka - 0,3 proc.

"Najnowsze dane Grupy PSB o zmianach cen materiałów budowlanych wskazują na wyraźne różnice, dotyczące poszczególnych grup towarowych" - podał Prajsnar. "Z punktu widzenia budownictwa deweloperskiego, szczególnie ważny wydaje się wzrost cen materiałów przeznaczonych na ściany oraz kominy (o 14,2 proc. od sierpnia 2017 r. do sierpnia 2018 r.)" - zauważył.

"Niestety, wiele wskazuje, że takie kluczowe materiały nadal będą drożeć" - powiedział Prajsnar.

Zdaniem eksperta "na koszty zakupu nowych mieszkań przełożą się też roczne wzrosty cen płyt OSB i drewna oraz izolacji termicznych". "Nie można również zapominać o podwyżkach cementu i wapna oraz farb i lakierów. Wszystkie wymienione podwyżki stawiają deweloperów w trudnej sytuacji" - dodał ekspert.

"Inwestorzy muszą teraz rozważyć, czy w warunkach tak ożywionej konkurencji rynkowej i wysokiej podaży mieszkań, kolejna podwyżka cen metrażu (skutkująca utrzymaniem marży), rzeczywiście jest najlepszym wyborem" - podał Prajsnar.

Jak poinformowała Grupa PSB, w przypadku materiałów do budowy ścian (zarówno w ceramice, betonach komórkowych, w materiałach na stropy) nie jest spodziewane spowolnienie podwyżek cen. W przypadku wełny do izolacji termicznych już planowane są kolejne podwyżki we wrześniu i październiku.

Zdaniem Grupy PSB wyraźnie ustabilizowały się ceny chemii budowlanej, farb i lakierów. Podobnie uspokoiły się ceny materiałów wodochronnych (asfaltów), ale jak podała Grupa PSB "są sygnały, że także te ceny będą szły w górę".(PAP)

autor: Mariusz Polit

mp/ skr/