Polowanie na klientów ING. "Zablokowane konto w banku"

ING Bank Śląski ostrzega swoich klientów, że ktoś próbuje się pod niego podszywać. Celem jest zdobycie danych logowania do systemu bankowości internetowej.

"Prosimy uważać na strony internetowe wyłudzające dane logowania do bankowości internetowej Moje ING" - uczula klientów ING Bank Śląski w komunikacie zamieszczonym m.in. na powitalnej stronie aplikacji mobilnej.

Pierwszym krokiem w procederze oszustów jest wysyłanie do potencjalnych ofiar e-maili wzorowanych na korespondencji z banku. Tytuł - na przykład "Temat: ING Bank Slaski Konto zablokowane Blokada konta ING Bank Śląski" - sugeruje, że u klienta ING BŚ doszło do zablokowania rachunku.

"W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów zablokowaliśmy konto w ING Banku Śląskim, powodem jest nieautoryzowany dostęp do konta" - przekonują złodzieje w preparowanych wiadomościach. Zachęcają, żeby - w celu odblokowania rachunku - klikając w podany link, przenieść się do strony banku tam zalogować do konta, "celem odblokowania".

Pułapką jest właśnie owy link, prowadzący pod adres strony podobnej do oficjalnej witryny banku www.ing.pl. Wpisanie na tej stronie loginu i pełnego hasła do systemu bankowości internetowej oznacza przekazanie parametrów dostępu do naszego konta bankowego złodziejom.

ING Bank Śląski ostrzega i po raz kolejny przypomina: "".

Warto o tym pamiętać. Wspólnie z bankiem, również apelujemy o zwiększoną ostrożność przy podawaniu swoich danych.

Malwina Wrotniak