Po trudnym tygodniu przerwy w bankach także w ten weekend

Awaria w ING Banku Śląskim i przedłużające się problemy techniczne w Idea Banku dały się w tym tygodniu we znaki wielu klientom sektora. Podpowiadamy, w których bankach napotkacie na utrudnienia w weekend.

Tuż przed weekendem otrzymaliśmy komentarz z biura prasowego Idea Banku w sprawie problemów technicznych, na które - mimo oficjalnie zakończonych awarii - wciąż narzekają klienci. Instytucja przyznaje, że niektórzy odbiorcy jej usług nadal mogą napotykać na ograniczenia w dostępie do bankowości internetowej. Bank zamierza ostatecznie uporać się z problemami podczas planowanej na weekend przerwy technicznej.

– W ramach prac przewidzianych na noc 8/9 czerwca zostaną usunięte pozostałe mniejsze kwestie. Przepraszamy naszych klientów za niedogodności – informuje biuro prasowe Idea Banku. "W godzinach 23:00-2:00 nastąpi przerwa w dostępie do bankowości elektronicznej Idea Cloud. Przerwa dotyczy internetowego serwisu transakcyjnego oraz aplikacji mobilnej" - czytamy w komunikacie zamieszczonym przez bank w serwisie Facebook.

To nie jedyna instytucja, która planuje przerwę w dostępności swoich usług podczas najbliższego weekendu. Prace techniczne zapowiedział też Alior Bank, co będzie rzutowało również na klientów T-Mobile Usługi Bankowe.

Alior Bank zawiadamia, że od 9.06 (sobota) od godz. 22:30 do 10.06 (niedziela) do godz. 7:00 ze względu na prowadzone prace serwisowe bankowość internetowa będzie niedostępna.

Na stronie internetowej T-Mobile Usługi Bankowe czytamy, że od soboty 6 czerwca od godz. 22:30 do niedzieli 10 czerwca do godziny 6:00 niedostępne będą bankowość internetowa, mobilna oraz infolinia. Przyczyną są planowane prace serwisowe."W celu zablokowania karty prosimy o kontakt z First Data Polska pod nr tel +48 22 515 31 50" - przypomina bank swoim klientom.

MW