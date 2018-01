PlayStation 4 zhakowane. Odblokowano kompatybilność z PlayStation 2

Piraci zhakowali aktualną generację konsoli Sony – Playstation 4. Ingerencja w oprogramowanie systemowe urządzenia pozwoliła odblokować kompatybilność ze starszym sprzętem Sony – PlayStation 2 – donosi serwis The Verge.

Producenci najnowszej generacji konsol skutecznie bronią się przed zapędami piratów komputerowych, którzy już od kilku lat próbują przerobić urządzenia do odtwarzania nielegalnych kopii gier. Co jakiś czas oszustom udaje się jednak dokonać „kroku milowego” i coś w tej materii zmienić. W rzeczywistości jednak zawsze okupione jest to haczykami i wieści o tych dokonaniach nie mają znaczenia dla większości posiadaczy konsol.

Zhakowana PlayStation 4 ma możliwość uruchamiania części biblioteki gier konsoli PlayStation 2 – fani nie byli zadowoleni z faktu, że najnowsza generacja konsol Sony odcięła się od starszej biblioteki właściwie jako pierwsza z serii (pierwsze modele PlayStation 3 były kompatybilne z grami z PlayStation 2, a PlayStation 2 uruchamiała gry z pierwszej PlayStation), szczególnie że Microsoft postawił na pełną kompatybilność wsteczną Xbox’a One. Dodatkowo nielegalne zmiany w oprogramowaniu mają także umożliwiać instalowanie zewnętrznych aplikacji (tzw. Homebrew).

Jak w każdej z takich informacji, jest haczyk. Zhakowanie konsoli jest możliwe tylko na starej wersji oprogramowania (wersja 4.05), która obowiązywała… w 2016 roku. Jakakolwiek szansa na taką modyfikację istnieje więc tylko wtedy, gdy konsola nie była od tego czasu aktualizowana. Sony jednak na bieżąco aktualizuje oprogramowanie, a unikanie takiej operacji na swoim urządzeniu uniemożliwia granie w najnowsze gry wymagające nowych sum kontrolnych.

Źródło:

MG