Płać albo płacz. Ile kosztuje nieużywanie karty debetowej?

Blisko 70 proc. kart płatniczych dostępnych na polskim rynku wiąże się z opłatami. Banki oczekują za ich użytkowanie średnio 4 zł miesięcznie. Rekordowe stawki to jednak więcej niż 10 zł/m-c, a rocznie to już całkiem przyzwoita suma. Na pewno będzie to ciężko nadrobić chociażby zyskiem z lokat.

Przyjrzeliśmy się ofercie kart debetowych, jakie banki oferują posiadaczom ich podstawowych rachunków osobistych. Pod uwagę braliśmy tylko standardowe konta – pomijaliśmy warianty skierowane do poszczególnych grup wiekowych czy zamożnych klientów. Z analizy Bankier.pl wynika, że w ramach 26 z 38 dostępnych kont użytkownik plastiku musi uważać na warunkowe opłaty.

Przeciętna karta płatnicza to koszt 4 zł/m-c (jeśli się nie postaramy)

Wyciągając średnią ze wszystkich pozycji w zestawieniu, kształtuje nam się przeciętna stawka za kartę płatniczą na rynku – 4,12 zł. Względem wyliczeń z ostatniego raportu Narodowego Banku Polskiego za IV kw. 2017 roku to niewielki spadek – bank centralny raportował średnią stawkę w wysokości 4,54 zł.

Pełne zestawienie produktów bankowych prezentujemy tym razem nieco przewrotnie – szczególną uwagę postanowiliśmy poświęcić najdroższym propozycjom, a nie najtańszym. Najwyższą stawkę warunkową znaleźliśmy w tabeli opłat dla Konta Maksymalnego Banku BGŻ BNP Paribas. To jedyne konto, do którego plastik kosztuje ponad 10 zł/m-c. Przed naliczeniem opłaty można się jednak uratować. W czołówce znajduje się jeszcze Plus Bank (9,90 zł/m-c) oraz Credit Agricole (9,00 zł/m-c). W tym przypadkach również wystarczy jednak spełnić niezbyt wymagające warunki, żeby bank zrezygnował z pobierania tej opłaty.

Opłaty za obsługę karty płatniczej wydawanej do rachunku osobistego Bank Konto Opłata za kartę Co zrobić, żeby karta była darmowa? Bank BGŻ BNP Paribas Konto Maksymalne 12,00 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł/m-c Plus Bank Konto PLUS 9,90 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł/m-c i zapewnić 1900 zł/m-c wpływów na konto Credit Agricole Bank Polska Konto dla Ciebie 9,00 zł Dokonać min. 1 płatności bezgotówkowych i zapewnić min. 1000 zł/m-c wpływów na konto Citi Handlowy Citi Priority 8,00 zł - Deutsche Bank dbNET 8,00 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł/m-c Deutsche Bank dbOpen 8,00 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł/m-c Bank Millennium Konto 360° 7,00 zł Dokonać min. 1 płatności bezgotówkowych i zapewnić min. 1000 zł/m-c wpływów na konto (pierwsze dwa miesiące za darmo) ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 7,00 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł/m-c ING Bank Śląski Konto z Lwem Komfort 7,00 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł/m-c ING Bank Śląski Konto z Lwem Mobi 7,00 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł/m-c PKO Bank Polski Konto za Zero 6,90 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł/m-c Alior Bank Konto Internetowe 6,00 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł/m-c Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto Osobiste (Mastercard) 6,00 zł - T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium 6,00 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 200 zł/m-c Alior Bank Konto Jakże Osobiste 5,00 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł/m-c BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów 5,00 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł/m-c Bank Zachodni WBK Konto Jakie Chcę 5,00 zł Dokonać min. 5 płatności bezgotówkowych lub łącznie na kwotę min. 300 zł/m-c EnveloBank EnveloKonto 5,00 zł Dokonać min. 1 płatności bezgotówkowych i zapewnić min. 1000 zł/m-c wpływów na konto eurobank konto active 4,90 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 400 zł/m-c Bank Millennium Dobre Konto 4,00 zł Dokonać min. 1 płatności bezgotówkowych i zapewnić min. 1000 zł/m-c wpływów na konto (pierwsze dwa miesiące za darmo) Inteligo Konto Inteligo 4,00 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 100 zł/m-c mBank eKonto standard 4,00 zł Dokonać min. 5 płatności bezgotówkowych mBank eKonto plus 4,00 zł Dokonać min. 5 płatności bezgotówkowych Bank Pekao Konto Przekorzystne 3,00 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł/m-c Bank Zachodni WBK Konto Jakie Chcę 3,00 zł - Plus Bank Konto START 3,00 zł Dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł/m-c Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto Osobiste (Visa) 3,00 zł Dokonać min. 1 płatności bezgotówkowych Bank BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne 0,00 zł - Bank Pocztowy Bliskie Konto Pocztowe 0,00 zł - Bank Pocztowy Pocztowe Konto Bez Ograniczeń 0,00 zł - eurobank konto na co dzień 0,00 zł - Getin Bank Konto Proste Zasady 0,00 zł - Idea Bank Konto Idealne 0,00 zł - Nest Bank Nest Konto 0,00 zł - Orange Finanse Konto Osobiste 0,00 zł - PKO Bank Polski Konto Bez Granic 0,00 zł - T-Mobile Usługi Bankowe Konto Premium 0,00 zł - Toyota Bank Konto Jedyne 0,00 zł - Toyota Bank Konto Osobiste 0,00 zł - Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Ciekawiej jest jednak oczko niżej – Citi Handlowy i Konto CitiPriority to jeden z trzech przypadków w zestawieniu (wraz z jedną z kart Raiffeisen Polbanku i wariantu Konta Jakie Chcę Banku Zachodniego WBK), w którym przedstawiona opłata jest bezwarunkowa – bank nie przewidział żadnej taryfy ulgowej dla tych klientów, którzy aktywnie korzystają z konta. W konsekwencji z konta klienta systematycznie będzie znikało 8,00 zł po każdym okresie rozliczeniowym.

Płać albo płacz

To jedyny taki przypadek, bowiem w pozostałych klient ma prawo wyboru – albo decyduje się na stałą opłatę za kartę w zamian za dodatkowe profity (jak np. bezpłatne wypłaty z bankomatów w kraju i darmową cyberpolisę w Raiffeisen Polbanku), albo na warunki, które musi spełnić, żeby uratować się przed dodatkowymi kosztami. 70 proc. plastików ma warunki zwalniające z opłaty – nawet jeśli karta kosztuje ponad 10,00 zł, to nierzadko aktywne korzystanie z konta i karty uchroni klienta przed pobraniem tych pieniędzy z salda.

Najczęstszym kryterium bezpłatności karty są płatności bezgotówkowe – czyli jeśli płacimy kartą przy każdej możliwej okazji, to nie ma co się martwić o dodatkowe koszty. Taką polityką cenową banki pokazują, że chętnie udostępnią klientowi rachunek za darmo (w ujęciu cenowym), ale chcą za to przysługę w zamian – jej funkcję spełnia aktywne korzystanie z rachunku. Konsekwentnie – jeśli z rachunku korzystamy, to znaczy, że trzymamy na nim depozyty na żądanie i zwiększamy tym samym możliwości kredytowe banku.

Jeśli już bank wymaga od klienta płacenia kartą (lub innymi bezgotówkowymi formami płatności), to najczęściej chce, żeby to było co najmniej 300 zł wydane każdego miesiąca – tyle oczekuje się od posiadaczy 9 rachunków bankowych z 24, przy których występuje opłata za kartę płatniczą. Jeden bank ustalił ten limit na poziomie 400 zł/m-c, a cztery kolejne na 500 zł/m-c. 200 zł/m-c wystarczy wydać kartą wydaną do konta Freemium T-Mobile Usługi Bankowe, a 100 zł/m-c kartą z logo Inteligo.

Najłatwiejszy do spełnienia warunek bezpłatności dotyczy tańszej karty płatniczej Raiffeisen Polbanku wydawanej do Wymarzonego Konta Osobistego – jedyne, co klient musi zrobić, to przynajmniej raz zapłacić bezgotówkowo. Nieco urozmaiciły to kryterium Credit Agricole Bank Polska, Bank Millennium i EnveloBank, które wraz z tą jedną transakcją oczekują od klientów jeszcze regularnych wpływów miesięcznych na kwotę min. 1000 zł.

Nieco ponad 30 proc. z analizowanych kart płatniczych to jednak całkowity brak opłat – zdecydowało się na to 9 banków w ramach 11 rachunków – cztery z nich to nasi comiesięczni zwycięzcy w rankingu najtańszych kont osobistych Bankier.pl. Należy jednak pamiętać, że tańszy plastik to często domena droższych kont, albo wyższych opłat warunkowych za samo prowadzenie rachunku. Wciąż jednak można znaleźć takie propozycje, w których żadne warunki i opłaty nie będą klientowi straszne.

Mateusz Gawin