PKN Orlen wchodzi na rynek detaliczny w Słowacji, będzie tam miał stacje paliw pod marką Benzina

Stacje paliw PKN Orlen pojawią się na rynku słowackim, gdzie będą funkcjonować pod marką Benzina - poinformował PKN Orlen w komunikacie prasowym. W pierwszym roku działalności marki Benzina na Słowacji możliwe jest otwarcie do 10 obiektów.

Rynek słowacki jest kolejnym po polskim, czeskim, niemieckim i litewskim, na którym pojawią się stacje Grupy Orlen.

Pierwsza stacja rozpocznie działanie pod nowym szyldem na przełomie marca i kwietnia w Malackach, nieopodal granicy słowacko-czeskiej. Sieć będzie rozwijana poprzez współpracę franczyzową z mniejszymi operatorami stacji paliw lub przejęcia.

"W pierwszym roku działalności marki Benzina na Słowacji możliwe jest dojście do poziomu 10 obiektów, jednak kluczowym wyznacznikiem tempa rozwoju będą przyjęte przez koncern parametry biznesowe" - napisano w komunikacie.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zwraca uwagę, że już obecnie 20 procent tamtejszej sprzedaży hurtowej to produkty pochodzące z rafinerii Grupy Orlen.

"Jest to solidna baza, która pozwala nam na budowanie sprzedaży także w segmencie detalicznym. Postawiliśmy na markę Benzina, cieszącą się rozpoznawalnością wśród 2/3 słowackich kierowców. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte w kilku krajach, by w perspektywie 2-3 lat dołączyć do grona znaczących graczy na słowackim rynku detalicznym" - powiedział Obajtek, cytowany w komunikacie.

Na rynku słowackim funkcjonuje obecnie ok. 900 stacji paliw, z których blisko połowa zarządzana jest przez trzech największych operatorów. Na Słowacji Orlen będzie korzystał przede wszystkim z własnych paliw, natomiast w ofercie pozapaliwowej dostępne będą zarówno produkty lokalne, jak i pochodzące z Polski i Czech. Zgodnie z założeniami słowacka cześć sieci Benzina ma odpowiadać standardom oferty i obsługi swojego czeskiego odpowiednika.

"Jesteśmy otwarci na przejęcia większych lub mniejszych sieci, zaś małym operatorom stacji oferujemy korzystną współpracę w oparciu o franczyzę. Naturalnie nasze wejście na Słowację poprzedziły liczne analizy i badania konsumenckie, które wskazują, że oczekiwania i zachowania klientów na Słowacji i w Czechach są dość zbliżone. W ostatnich latach słowaccy kierowcy zdecydowanie kierują się jakością paliw i są zainteresowani szerokim asortymentem sprzedaży dodatkowej, w tym posiłków. Mamy sprawdzone rozwiązania w tym zakresie w ramach naszej czeskiej sieci stacji Benzina i zamierzamy je zaimplementować również na rynku słowackim" - powiedział Tomasz Wiatrak, wiceprezes PKN Orlen odpowiedzialny za działalność detaliczną grupy Unipetrol.

Benzina wraca na Słowację po ponad 30 latach. Marka powstała w 1953 roku, jeszcze w Czechosłowacji i zastąpiła pierwotne logo z nazwą Benzinol, stosowaną na stacjach paliw od 1949 roku. Marka Benzinol została przywrócona na Słowacji w 1985 roku. Po 1989 roku Benzina, w ramach prywatyzacji, trafiła w prywatne ręce, tymczasowo tracąc prawo do posługiwania się swoją marką na rynku słowackim.

Benzina funkcjonuje w ramach Grupy Unipetrol, prowadząc największą sieć stacji paliw w Republice Czeskiej. Liczy ona 406 stacji, z udziałem w sprzedaży paliw na poziomie blisko 25 proc. (PAP Biznes)

Źródło: PAP Biznes

