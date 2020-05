Oszuści podszywają się pod Pocztę Polską. Uważaj, możesz stracić pieniądze

Oszuści podszywają się pod Pocztę Polską. Wyłudzają dane, kusząc klientów konkursami z nagrodami oraz przesyłają wiadomości ze złośliwym oprogramowaniem. Przestępcy przeprowadzają szturm na odbiorców, wykorzystują pandemię COVID-19, każąc dopłacać za dezynfekcję przesyłki. Można stracić nawet kilkaset złotych.

Poczta Polska ostrzega klientów przed masowymi oszustwami, które od początku pandemii koronawirusa kierowane są w stronę osób korzystających z usług pocztowych. Cyberprzestępcy, wyłudzają dane lub próbują przejąć kontrolę nad urządzeniem za pomocą złośliwego oprogramowania. Korzystają oni z trzech „najpopularniejszych” oszustw:

fałszywe SMS-y o konieczności dopłaty do dezynfekcji paczki,

o konieczności dopłaty do dezynfekcji paczki, wiadomości e-mail z zainfekowanym załącznikiem,

załącznikiem, rzekome konkursy z nagrodami.

- Szczególnie w okresie pandemii obserwujemy wzrost cyberprzestępczości. Apelujemy o ostrożność do wszystkich, którzy spotkali się z próbą podszywania się pod Pocztę Polską, a także o każdorazowe powiadamianie policji oraz przesyłanie odpowiednich informacji na nasz adres e-mail: cyberbezpieczenstwo@poczta-polska.pl. Pozwoli nam to na ostrzeżenie innych użytkowników sieci i spowodowanie zablokowania fałszywej strony – mówił Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Wyłudzacze przesyłają informację o rzekomej konieczności dezynfekcji przesyłki w związku z pandemią COVID-19. W treści wiadomości przesyłają link, za pomocą którego odbiorca musi dopłacić niewielką sumę, przeważnie jest to około 1 zł. Odbiorca SMS-a po kliknięciu w link zostaje przekierowany do strony łudząco przypominającej domenę logowania do serwisu bankowości internetowej. Tam użytkownik zostaje poproszony o zalogowanie się.

Od początku trwającej epidemii Poczta Polska odnotowała niepokojący wzrost informacji od klientów o cyberprzestępstwach opartych na phishingu, czyli podszywaniu się pod markę w celu wyłudzenia danych lub kradzieży pieniędzy. Celem ataków byli nasi Klienci. https://t.co/Pd7cLF31Tt pic.twitter.com/e6xFwhy01d — PocztaPolska (@PocztaPolska) May 25, 2020

Strona monitorowana jest w czasie rzeczywistym przez wyłudzaczy, którzy zbierają dane do logowania do bankowości. Kwota 1 zł nie jest równoznaczna z sumą, która może zostać pobrana - ostrzega Poczta Polska. Oszuści mogą „ściągnąć” z konta nawet kilkaset wyższą sumę pieniędzy.

Cyberprzestępcy wysyłają również fałszywe wiadomości e-mail z załącznikami zawierającymi złośliwe oprogramowanie lub przekierowującymi do strony internetowej zbierającej dane o użytkowniku. Poczta Polska ostrzega przed klikaniem w linki oraz pobieraniem treści niezweryfikowanego pochodzenia.

Trzeci popularny sposób na wyłudzanie danych to konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Oszuści oferują smartfony za wypełnienie krótkiej ankiety lub przejście do strony za pomocą przesłanego linku. Wszystkie zabiegi mają na celu wyłudzenie danych osobowych, które posłużą cyberprzestępcom do przejęcia kontroli nad rachunkiem bankowym klienta. W ten sposób można stracić nawet wszystkie oszczędności.

DF