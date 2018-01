Ograniczenie szarej strefy i handlu w niedzielę. Jak rząd pomaga Orlenowi

PKN Orlen podał dziś wyniki za IV kwartał 2017 r. Uwagę zwracają m.in. bardzo pozytywne efekty regulacji ograniczających szarą strefę, na czym korzysta także legalnie działający Orlen. Ponadto nadal szybko rośnie liczba punktów Stop Cafe, którą zapewne wyraźnie wspiera planowane wprowadzenie ograniczenia handlu w niedziele i święta.

Wzrost konsumpcji paliw jest oczywiście częściowo powiązany ze wzrostem PKB, co uwzględnia w swoim raporcie również Orlen. Porównanie obecnej sytuacji w Polsce z wynikami osiąganymi u naszych sąsiadów daje jednak zdecydowane podstawy, aby uważać, że wprowadzone regulacje ograniczające szarą strefę rzeczywiście przynoszą u nas pozytywny efekt.

W momencie, gdy wzrost gospodarczy w Polsce rdr jest porównywalny do tego osiąganego np. w Czechach, to już konsumpcja paliw (ON, Benzyna) wzrosła u nas zdecydowanie bardziej. Wynika to głównie z tego, że znacznie większa liczba transakcji jest dziś „rejestrowana” i już nie odbywa się w szarej strefie. Potwierdzają to również Niemcy, gdzie ogólny wzrost konsumpcji paliw nie przegania zwyżki PKB, a wyjątkiem (oprócz Polski) pod tym względem jest tu jedynie Litwa. Tylko tam nastąpiła zdecydowana zmiana na plus, choć dotyczyła ona wyłącznie konsumpcji oleju napędowego.

Ciągle rośnie również liczba obsługiwanych przez Orlen punktów Stop Cafe. Trend wzrostowy nie jest tu niczym nowym, jednak przyspieszyć go może planowane wprowadzenie ograniczenia handlu w niedziele i święta. Ustawa w tej sprawie ma zostać podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę już we wtorek 30 stycznia. Zgodnie z jej zapisami od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

W ustawie jednak przewidziano katalog wyłączeń obejmujący placówki, w których będzie można prowadzić handel w niedziele. Dozwolony on będzie m.in.: w piekarniach, cukierniach, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, placówkach pocztowych, czy właśnie

Korzystać na nowych regulacjach będą zapewne szczególnie stacje paliw, i to te największe, zdolne do stworzenia dużych sieci handlowych. Taką już ma m.in. Orlen, który właśnie przeprowadza sklepową ekspansję (zwiększył liczbę punktów Stop Cafe aż o 102 rdr). O!Shop, jako najnowszy format punktów Stop Cafe, będzie sprzedawał nawet towary marki własnej. A te dodatkowo mają pochodzić tylko od polskich producentów, co ładnie wpisało się w forsowaną przez rząd koncepcję repolonizacji. Już po Nowym Roku pojawiła się zaś informacja, że spółka zaplanowała na 2 lutego walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym rozpatrywane będzie poszerzenie profilu działalności.

Adam Hajdamowicz