Kwieciński: Nie wszystkie aktywa muszą być przejmowane przez banki, na które rząd ma wpływ

"Jeżeli na rynku pojawiają się jakieś aktywa, które są ciekawe i ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa - takimi aktywami są zawsze aktywa bankowe. (...) Fakt posiadania znaczącego wpływu na sektor finansowy (...) ma znaczenie, ale to nie jest tak, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek aktywa to zaraz one będą przejmowane przez banki, na które rząd ma wpływ" - powiedział minister finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, pytany o możliwość przejęcia mBanku przez państwowy kapitał. (PAP Biznes)

