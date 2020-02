Na GPW najgorzej od 9 lat. Znów gwałtowne spadki WIG20

Czwartek przyniósł inwestorom z Książęcej kolejną fatalną sesję, WIG20 stracił bowiem aż 4,3 proc. W sumie w tym tygodniu indeks największych polskich spółek notuje najmocniejsze spadki od 2011 roku.

Panika - takiego słowa należy użyć, by opisać wydarzenia, które miały miejsce na światowych giełdach w tym tygodniu. Rosnąca liczba zarażonych koronawirusem w Europie wywołała gwałtowne przeceny w poniedziałek i wtorek. W środę pojawiła się nawet chęć odbicia, czwartek przyniósł jednak kolejną falę wyprzedaży. W momencie zamknięcia handlu na GPW indeksy w Atenach i Moskwie spadały o ponad 5 proc., Paryż, Madryt i Frankfurt notowały ponad 3-proc. spadki, a Mediolan blisko 2,5-proc. Straty pogłębiały także indeksy z Wall Street, S&P500, Dow Jones i Nasdaq szły bowiem w dół o około 1,5 proc. To i tak jednak lepiej niż tuż po rozpoczęciu handlu, gdy spadki zbliżały się do 3 proc.

Wyprzedaż nie ominęła i warszawskiej giełdy. WIG20 czwartkową sesję zamknął 4,3 proc. pod kreską, co było dla niego najgorszą sesją od czerwca 2016 roku. W sumie dla polskiego indeksu największych spółek dzisiejsza sesja była szóstą z rzędu zakończoną spadkami. Te nasiliły się jednak dopiero w poniedziałek i biorąc pod uwagę tylko ten okres, indeks WIG20 w ledwie cztery sesje stracił aż 11,4 proc. Tak fatalnych czterech sesji na tym indeksie nie obserwowaliśmy od 2011 roku, a więc blisko dziewięciu lat. W sumie w XXI wieku było tylko sześć gorszych czterosesyjnych okresów niż ten obecny, pięć z nich przypadło na wielki kryzys 2008-2009 roku.

W składzie WIG20 ani jedna spółka nie zanotowało wzrostów. Najlepsze PKO BP straciło 1 proc. Najgorzej wypadł z kolei Orlen (-8,6 proc.) i to mimo gwałtownej przeceny ropy naftowej. Ponad 8-proc. spadki notował także inny paliwowy gigant - Lotos, oraz JSW. Czwarty najsłabszy wynik przypadł KGHM-owi (-6,7 proc.), który dodatkowo znalazł się pod presją taniejącej miedzi i informacji o rosnących zapasach tego surowca.

Przeciętnie, jak na dzisiejsze warunki, wypadło Play (-4,8 proc.). W przypadku tego telekomu czynnikiem motywującym inwestorów do sprzedaży akcji są przedstawione wczoraj po sesji wyniki finansowe oraz plany i prognozy dotyczące przyszłości. Początkowo Play było jednym z liderów spadków, gdy jednak wyprzedaż na szerokim rynku nabrała rozpędu, telekom "zniknął" w morzu większych przecen.

Warto dodać, że o zieleń ciężko było i w przypadku mWIG-u, który stracił 3.2 proc. Jedynym z czterdziestu podmiotów, który świecił się na zielono, było Asseco (+1,5 proc.). Trzy firmy zanotowały z kolei ponad 10-proc. spadki: Getin, Forte i CI Games.

"Koronawirusowa" hossa

Na szerokim rynku, mimo przeważających spadków, obserwowaliśmy jednak również i swoistą koronawirusową hossę. Bohaterem nie był tym razem Mercator, czyli producent rękawiczek oraz masek (który zyskał dziś zresztą kolejne 9,3 proc.), a Cormay. Spółka poinformowała, że chce dystrybuować testy na wirusa. Sama spółka przyznaje, że wpływ informacji na wyniki jest nieznany, inwestorzy rzucili się jednak na akcje Cormay'a. Spółka dzień zakończyła na 53-proc. plusie.

Za Cormay'em poszły zaś notowania i innych spółek z pokrewnych branż. Aż 67 proc. umocnił się dziś Harper, a więc producent środków higieny. Gwałtownie w trakcie sesji rósł też Biomed, który ostatecznie dzień zakończył 13 proc. nad kreską. Spółka ta w swoim portfolio ma m.in. odczynniki laboratoryjne. Co ciekawe rajd zaliczył i Global Cosmed (+22,1 proc.), choć spółka akurat bardziej obecna jest w chemii sklepowej. Na koronawirusową gorączkę spekulacyjną jednak się załapała.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3455,92 -3,40 -9,60 -6,03 5,27 -7,72 DAX Niemcy 12367,46 -3,19 -9,49 -6,34 7,66 -6,65 FTSE 100 W.Brytania 6796,30 -3,50 -8,61 -8,31 -4,37 -9,89 CAC 40 Francja 5495,60 -3,32 -9,35 -6,27 5,17 -8,07 IBEX 35 Hiszpania 8985,90 -3,55 -9,52 -4,06 -2,45 -5,90 FTSE MIB Włochy 22799,37 -2,66 -9,09 -2,63 11,22 -3,01 ASE Grecja 768,83 -5,24 -15,80 -17,88 10,58 -16,13 BUX Węgry 42679,40 -1,94 -6,80 -2,84 5,32 -7,39 PX Czechy 1002,24 -2,91 -8,65 -11,43 -6,10 -10,16 RTS INDEX (w USD) Rosja 1386,20 -5,13 -10,11 -10,10 16,39 -10,51 BIST 100 Turcja 110418,40 -4,13 -4,52 -8,10 6,03 -3,50 WIG 20 Polska 1850,61 -4,29 -11,87 -11,19 -20,70 -13,93 WIG Polska 51318,69 -3,99 -11,05 -10,07 -14,43 -11,26 mWIG 40 Polska 3686,78 -3,15 -9,34 -8,38 -11,43 -5,67





Adam Torchała