NBP: zyski banków spadły o połowę

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku wyniósł 3,93 mld zł, co oznacza, że spadł 47,7 proc. rdr - poinformował Narodowy Bank Polski. W czerwcu zysk sektora wyniósł 0,55 mld zł, czyli spadł o 67 proc. rok do roku.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku wyniosły 34,5 mld zł, co oznacza spadek o 4,1 proc. rdr. Koszty administracyjne były na poziomie 18,1 mld zł, spadając rdr o 1,3 proc. Odpisy wyniosły w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku 6,41 mld zł, rosnąc rdr o 36 proc.

W czerwcu wynik odsetkowy netto sektora sięgnął 3,83 mld zł i był o 7,2 proc. niższy niż rok wcześniej, a wynik z opłat i prowizji wzrósł o 7,2 proc. do 1,22 mld zł. Łączne przychody banków w czerwcu spadły rok do roku o 9,8 proc. do 5,95 mld zł. Koszty administracyjne zmniejszyły się o 6,6 proc. i wyniosły 2,65 mld zł. Odpisy wzrosły o 11,4 proc. do 1,27 mld zł.

W drugim kwartale 2020 roku wynik odsetkowy netto sektora spadł o 3,8 proc. rok do roku, do 11,8 mld zł. Wynik prowizyjny wzrósł o 3,7 proc. do 3,45 mld zł. Łączne przychody były niższe o 7 proc. (17,25 mld zł), a koszty administracyjne o 2,7 proc. (8,09 mld zł). Odpisy wzrosły o 21 proc. do 3,15 mld zł.

