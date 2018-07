NBP wprowadza nowe złote monety. Bielik na 100 lat niepodległości

„Bielik – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” to nowe złote monety uncjowe Narodowego Banku Polskiego. Zastąpią monety inwestycyjne emitowane przez NBP od 1995 roku.

Nowe "Bieliki" dostępne będą w nominałach 50 zł, 100 zł i 500 zł, wykonane ze złota próby 999,9. Waga monet wynosić będzie odpowiednio 3,10 g, 7,78 g oraz 31,10 g, czyli 1/10, 1/4 oraz jedną pełną uncję trojańską.

- Emisja nowej monety „Bielik” to przełomowe wydarzenie dla Narodowego Banku Polskiego. Chcieliśmy uczcić szczególną dla każdego Polaka setną rocznicę odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. To ważna forma upamiętnienia dziejowego wydarzenia i zaznaczenia obecności Polski w świecie. Mam nadzieję, że polski „Bielik” dołączy do liczących się, rozpoznawalnych na całym świecie monet – mówi prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego

Monety są dostępne w sprzedaży od poniedziałku w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Ich cena jest kształtowana na podstawie codziennie ustalanego kursu złota. Według stanu z dziś ceny kształtują się następująco:

Nominał Masa Cena w PLN [oz] [g] 50 zł 1/10 3,1 718,54 100 zł 1/4 7,78 1512,45 500 zł 1 31,1 5348,30

Projektantką monet jest Dobrochna Surajewska. Rocznicowe bieliki na zlecenie NBP wyprodukowała Mennica Polska.

W maju NBP poinformował o wprowadzeniu do obiegu specjalnych pięciozłotówek, które również upamiętniać mają 100-lecie odzyskania niepodległości.

MZ