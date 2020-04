Minister Maląg: Pracodawcy zawnioskowali o niemal 700 mln zł wsparcia

Przedsiębiorcy zawnioskowali o niemal 700 mln zł wsparcia na dofinansowanie wynagrodzeń dla ponad 100 tys. pracowników i na 26,8 tys. pożyczek – poinformował PAP resort rodziny, pracy i polityki społecznej. "Tarcza antykryzysowa to realna i potrzebna pomoc" – skomentowała minister Marlena Maląg.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy to jeden z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Do tej pory złożono niemal 2,5 tys. wniosków o tę formę wsparcia.

"Z naszych najnowszych danych wynika, że w całym kraju do wojewódzkich urzędów pracy trafiły wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń 32,4 tys. pracowników objętych wsparciem z powodu przestoju ekonomicznego i ok. 68,7 tys. z powodu obniżonego wymiaru czasu pracy" – podała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Resort rodziny poinformował, że przedsiębiorcy wnioskują łącznie o 560,9 mln zł dofinansowania na wynagrodzenia i na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, należnych od pracodawcy (z tego 139,8 mln zł z tytułu przestoju ekonomicznego i 421,1 mln zł z powodu obniżonego wymiaru czasu pracy).

Zdaniem szefowej MRPiPS liczby te najlepiej pokazują, jak oczekiwane i potrzebne są działania wspierające przedsiębiorców.

"Dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to bardzo ważny instrument. Sytuacja jest trudna i z całą pewnością nie unikniemy kryzysu, ale dzięki rozwiązaniom składającym się na tzw. tarczę antykryzysową uda nam się maksymalnie ograniczyć negatywne skutki epidemii. Obok troski o zdrowie i życie Polaków naszym priorytetem jest ochrona miejsc pracy" – zaznaczyła minister Maląg.

Mikroprzedsiębiorcy złożyli także 26765 wniosków o pożyczki na łączną kwotę 133,8 mln zł.

Taka niskooprocentowana pożyczka w wysokości do 5 tys. zł podlega umorzeniu, pod warunkiem że przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy zatrudnienia w stosunku do stanu z 29 lutego br.

Ponad 100 tys. pracowników otrzyma pensje w związku z postojowym

Ponad 100 tys. pracowników otrzyma pensje, dzięki temu, że pracodawcy zwrócili się z prośbą o postojowe - powiedziała w poniedziałek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że w tym tygodniu odbędą się dalsze konsultacje z pracodawcami i stroną społeczną, by przygotować kolejne ułatwienia.

"My nie musimy codziennie głosować rozwiązań dla przedsiębiorców (...), my dzisiaj sprawdzamy, jak działa pierwsza ustawa, którą przyjęliśmy - od tygodnia" - powiedziała w TVN24 Emilewicz. Jak dodała, monitorowane jest to, co działa.

"Ponad 100 tys. pracowników otrzyma pensje, dzięki temu, że pracodawcy zwrócili się z prośbą o postojowe" - powiedziała.

Przekazała, że "ponad 168 tys. przedsiębiorców zwróciło się o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne". "Dzięki temu do 10 kwietnia nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne" - mówiła.

Minister poinformowała, że razem z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg odbędą się w tym tygodniu dalsze konsultacje z pracodawcami i ze stroną społeczną, "po to, aby przygotować kolejne ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w tym trudnym czasie".

"W tym tygodniu pracujemy dalej nad kolejnymi rozwiązaniami prawnymi. Notyfikujemy pomoc publiczną w Komisji Europejskiej" - powiedziała.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in.: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj); świadczenie postojowe do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej ma wynieść 212 mld zł – to blisko 10 proc. PKB. (PAP)

autorki: Aneta Oksiuta, Olga Zakolska

