Markety Dino wydłużają godziny otwarcia

Dino wydłuża godziny otwarcia marketów w całej Polsce. Dołącza tym samym do pozostałych sieci spożywczych, które na czas pandemii koronawirusa zmieniły godziny pracy.

Większość sklepów Dino w całej Polsce będzie czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 23:00. Również w niedziele handlowe markety spożywcze będą dłużej otwarte od godziny 6:00 do 23:00.

- Pojedyncze sklepy są otwarte w krótszych niż standardowe godzinach, co związane jest z dostosowaniem ich funkcjonowania do lokalnych przepisów. Szczegółowe informacje są dostępne w poszczególnych marketach Dino - przeczytamy w komunikacie zamieszczonym przez sieć marketów spożywczych Dino.

Sieć sklepów Dino dołączyła do listy innych marketów spożywczych, które w czasie pandemii COVID-19 wydłużyły funkcjonowanie swoich placówek. Wcześniej godziny otwarcia wydłużyła m.in. Biedronka oraz Lidl . W związku z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami mającymi na celu zmniejszenie liczby zachorowań na koronawirusa wprowadzone zostały ograniczenia.

Markety radzą sobie również w innym sposób z obostrzeniami. Biedronka, Żabka i Carrefour nawiązały współpracę z aplikacją Glovo, która umożliwia dostarczanie produktów spożywczych do domów klientów.

