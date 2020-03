Łon: Warto trzymać stopy powyżej zera

Warto utrzymać stopy procentowe powyżej zera - napisał w odpowiedzi na pytania PAP Biznes członek RPP Eryk Łon. Jego zdaniem, jeżeli banki nie będą chciały zwiększyć akcji kredytowej, będzie można je do tego skłonić.

"Nie można wykluczyć kolejnej obniżki stóp procentowych. Nie jest to jednak przesądzone. Ważne jest to, aby działać wielokierunkowo i obok obniżki stóp procentowych stosować takie instrumenty, które będą skłaniać banki komercyjne do powiększenia akcji kredytowej, szczególnie dla tych przedsiębiorstw, które utrzymają miejsca pracy. Myślę, że mimo wszystko warto utrzymać stopy procentowe powyżej zera. Jeżeli zaś interes polskiej gospodarki będzie tego wymagał, to trzeba zachować elastyczność i nie mówić z góry, że czegoś NBP na pewno nie zrobi" - napisał Łon.

"Warto wprowadzać głównie takie działania, które będą skłaniać banki komercyjne do poszerzania akcji kredytowej, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż utrzymują one znaczną część miejsc pracy. (...) Jeżeli banki komercyjne nie będą chciały zwiększyć akcji kredytowej po obniżce rezerw obowiązkowych warto pomyśleć o innych instrumentach, które je do tego mogą skłonić" - napisał Łon.

17 marca RPP podjęła decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 0,5 proc., a także decyzję o podwyższeniu oprocentowania środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej z 0,5 proc. do poziomu stopy referencyjnej NBP (obecnie 1 proc.). Oba rozwiązania obowiązują od 30 kwietnia.

Łon uważa, że w kwestii czasu obowiązywania obniżonej stopy rezerwy "trzeba zachować elastyczność".

17 marca RPP obniżyła referencyjną stopę procentową NBP o 50 pb. do 1,0 proc. w skali rocznej. RPP obniżyła jednocześnie stopę lombardową o 100 pb. do 1,5 proc., a stopę depozytową utrzymała bez zmian na poziomie 0,50 proc.

Stopa redyskonta weksli została obniżona do 1,05 proc. z 1,75 proc. RPP ustaliła ponadto stopę dyskontową weksli na 1,1 proc. w skali rocznej.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb.

KURS ZŁOTEGO KORZYSTNY DLA EKSPORTU

Zdaniem Łona, obecny kurs złotego jest korzystny dla polskiego eksportu, a ewentualna obniżka stóp proc. powinna być dokonana z innych powodów niż obecny kurs złotego.

"Kurs złotego jest korzystny dla polskiego eksportu. Nasi specjaliści z NBP przeprowadzający tzw. Szybki Monitoring badają regularnie graniczny kurs opłacalności. Uważam, że ewentualna obniżka stóp procentowych, jeżeli miałaby nastąpić, powinna być dokonana z innych powodów niż obecny kurs złotego. Ponadto obniżki stóp procentowych nie zawsze powodują osłabienie kursu walutowego" - napisał Łon.

POWINNO SIĘ ZLIKWIDOWAĆ KOMPETENCJE ORGANÓW UNIJNYCH W ZAKRESIE INGEROWANIA W POLITYKĘ PIENIĘŻNĄ W POLSCE

Łon ocenił, że powinno się całkowicie zlikwidować kompetencje organów unijnych w zakresie ingerowania w politykę pieniężną prowadzoną w Polskę.

"Polska powinna mieć pełną suwerenność monetarną. Organy unijne same powinny zrozumieć raz na zawsze, że nie oczekuje się od nich niczego innego poza nieingerowaniem w charakter polskiej polityki pieniężnej. Mamy własną walutę – złotego i sami powinnyśmy mieć prawo decydować o sposobie funkcjonowania NBP.

WARTO UPOWSZECHNIAĆ KORZYSTANIE Z WEKSLI

Oprócz obniżki stóp procentowych i rozpoczęciu programu skupu polskich obligacji NBP w marcu w ramach pakietu wsparcia dla gospodarki zdecydował, że będzie oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie nowych kredytów udzielanych podmiotom gospodarczym przez banki.

Zdaniem Łona, ponieważ sytuacja gospodarcza jest obecnie wyjątkowo dynamiczna, należy zachować "szczególną elastyczność" w zakresie podejmowania działań związanych z funkcjonowaniem kredytu wekslowego.

"Uważam, że warto przede wszystkim upowszechniać wiedzę wśród polskich przedsiębiorców na temat instrumentu finansowego, jakim jest weksel. Różne rodzaje weksla, szczególnie weksel własny i weksel trasowany w operacjach gospodarczych i bankowych mogą być bardzo przydatne" - napisał Łon.

"(...) Potrzebna byłaby szeroka kampania informacyjna i edukacyjna zarówno ze strony NBP, jak i banków komercyjnych, aby wyjaśnić jak można stosować weksle w operacjach gospodarczych miedzy przedsiębiorcami a ich kontrahentami krajowymi i zagranicznymi" - dodał.

Łon wskazał, że weksel "bardzo dobrze" funkcjonował w obrocie gospodarczym w Polsce w okresie międzywojennym, a gdyby obecnie upowszechniło się stosowanie weksla, byłoby to "bardzo korzystne" dla przedsiębiorców.

"Ułatwiłoby i przyspieszyłoby to obrót w gospodarce, m.in. zmniejszyłoby zatory płatnicze i poprawiło płynność przedsiębiorstw. Warto zauważyć, iż bardzo użyteczną cechą weksla jest jego obiegowość. Cecha ta pozwala posłużyć się tym samym wekslem w kilku czy też kilkudziesięciu transakcjach gospodarczych bez potrzeby używania pieniądza. W obecnych trudnych warunkach gospodarczych, wywołanych epidemią koronawirusa, bardzo by to poprawiło sytuację" - dodał. (PAP Biznes)

