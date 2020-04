Litwa przedłuża kwarantannę, ale łagodzi jej warunki

Litwa przedłuża o kolejne dwa tygodnie kwarantannę z powodu szerzenia się koronawirusa – postanowił w środę rząd. Kwarantanna będzie obowiązywała do 27 kwietnia, ale złagodzone zostaną jej warunki.

Po Wielkanocy dozwolony będzie m.in. handel sadzonkami, nasionami, nawozami w wyznaczonych miejscach na świeżym powietrzu. Następnym krokiem, jeżeli nie dojdzie do wzrostu zakażeń, dozwolona zostanie działalność drobnego biznesu.

Na Litwę będą mogli wjechać obcokrajowcy, którzy mają w tym kraju rodziców, dzieci, współmałżonków lub opiekunów. W ramach obowiązujących obecnie zasad kwarantanny do kraju mają prawo wjazdu tylko ci obcokrajowcy, który posiadają prawo pracy bądź stałego pobytu, dyplomaci oraz kierowcy przewozów międzynarodowych.

W związku z łagodzeniem zasad kwarantanny rząd od piątku wprowadza obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Dotychczas było to jedynie zalecane. Natomiast aby zapobiec wzajemnemu odwiedzaniu się w czasie zbliżających się świąt, rząd wprowadził zakaz wyjazdu poza miejsce zamieszkania. Będzie on obowiązywał od godziny 20 w Wielki Piątek do godziny 20 w Poniedziałek Wielkanocny.

Zakaz przemieszczania się nie będzie dotyczył wyjątkowych przypadków, na przykład śmierci czy ciężkiej choroby, jak też osób udających się do pracy i powracających z pracy do domu.

Na Litwie w środę odnotowano kolejne 32 przypadki zakażeń koronawirusem. Ogólna liczba infekcji wynosi teraz 912; zmarło 15 osób.